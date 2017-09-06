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Более 3 тыс. правоохранителей обеспечат безопасность на выборах в Северной Осетии

Политика
6 сентября, 15:40 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 6, сентября. /ТАСС

Эксперты прогнозируют в регионе "спокойные выборы с традиционной явкой"

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ВЛАДИКАВКАЗ, 6 сентября. /ТАСС/. Безопасность во время проведения выборов в парламент Северной Осетии обеспечат более 3 тыс. человек. Об этом на заседании регионального Центризбиркома в среду сообщил представитель МВД региона Урузмаг Агнаев.

"Во время проведения выборов 10 сентября будет задействовано более 3 тыс. человек. Также к охране порядка будет привлечено 400 сотрудников Росгвардии, представители Терского казачьего войска, народных дружин и частных охранных предприятий", - сказал он.

Эксперты прогнозируют спокойные выборы

Эксперт ассоциации некоммерческих организаций по защите избирательных прав "Гражданский контроль" Олег Иванников прогнозирует в Северной Осетии "спокойные выборы с традиционной явкой". Об этом он рассказал ТАСС во время рабочего визита в республику в среду.

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"Мы делаем достаточно однозначные прогнозы, что выборы в Северной Осетии-Алании пройдут спокойно, размеренно, с традиционной явкой. Мы не видим очагов напряженности, которые требуют дополнительного внимания и рассмотрения со стороны как общественных организаций, так и правоохранителей", - сказал Иванников.

По его словам, подобная картина складывается и в остальных регионах России, где 10 сентября пройдут выборы. Связано это, по мнению эксперта, с более усиленным вниманием к избранию президента в 2018 году. "Я успел побывать уже в более 25 регионах страны, и на всех распространяется прогноз, который я озвучил для республики. Связано это с тем, что население России больше думает сейчас о президентских выборах, даже несмотря на то, что выборы глав в их регионах или выборы в государственные, республиканские советы, безусловно, интересны", - пояснил он.

Конкурентные выборы

В свою очередь председатель Центризбиркома Северной Осетии Жанна Моргоева назвала предстоящие выборы в парламент республики конкурентными, так как в них участвуют восемь политических партий. При этом список кандидатов в депутаты из 365 человек не сильно сократился: изначально желающих принять участие в предвыборной гонке было 516. Исключения связаны с личными заявлениями о снятии кандидатур, а также с различными нарушениями, в частности, наличием судимости или двойным гражданством.

"Выборы будут конкурентными и показательными. ЦИК заинтересован в том, чтобы они прошли открыто, чтобы партии не оспаривали итоги. Все жалобы и нарушения будут оперативно решаться", - сказала Моргоева.

В единый день голосования 10 сентября выборы законодательных собраний пройдут в шести регионах России - Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях. В Северной Осетии предстоит избрать 70 депутатов парламента. В республике также пройдут выборы в органы местного самоуправления, будут открыты более 370 избирательных участков.

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