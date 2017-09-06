Более 3 тыс. правоохранителей обеспечат безопасность на выборах в Северной Осетии

Песков считает угрозы погромов в кинотеатрах из-за "Матильды" уродливыми проявлениямиКультура 6 сентября, 16:49
Концерты Робби Уильямса в России могут перенестиКультура 6 сентября, 16:47
МИД опубликовал видео действий американских силовиков в генконсульстве РФПолитика 6 сентября, 16:46
Российские лыжники коллегиально примут решение о выступлении в отборе к Паралимпиаде-2018Спорт 6 сентября, 16:44
Депутат Госдумы Свищев назвал безобразием решение МПК продлить отстранение ПКРСпорт 6 сентября, 16:40
МПК: пять из семи критериев по восстановлению ПКР может выполнить в ближайшее времяСпорт 6 сентября, 16:25
Оргкомитет "Пхенчхан-2018" намерен добиться участия российских паралимпийцев в ИграхСпорт 6 сентября, 16:17
Россия на сессии "Валдая" назвала три ключевых принципа для успешного сотрудничества в АТРЭкономика и бизнес 6 сентября, 16:14
Колобков: Минспорт ожидал продления отстранения Паралимпийского комитета РоссииСпорт 6 сентября, 16:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИКАВКАЗ, 6 сентября. /ТАСС/. Безопасность во время проведения выборов в парламент Северной Осетии обеспечат более 3 тыс. человек. Об этом на заседании регионального Центризбиркома в среду сообщил представитель МВД региона Урузмаг Агнаев.
"Во время проведения выборов 10 сентября будет задействовано более 3 тыс. человек. Также к охране порядка будет привлечено 400 сотрудников Росгвардии, представители Терского казачьего войска, народных дружин и частных охранных предприятий", - сказал он.
Эксперт ассоциации некоммерческих организаций по защите избирательных прав "Гражданский контроль" Олег Иванников прогнозирует в Северной Осетии "спокойные выборы с традиционной явкой". Об этом он рассказал ТАСС во время рабочего визита в республику в среду.
"Мы делаем достаточно однозначные прогнозы, что выборы в Северной Осетии-Алании пройдут спокойно, размеренно, с традиционной явкой. Мы не видим очагов напряженности, которые требуют дополнительного внимания и рассмотрения со стороны как общественных организаций, так и правоохранителей", - сказал Иванников.
По его словам, подобная картина складывается и в остальных регионах России, где 10 сентября пройдут выборы. Связано это, по мнению эксперта, с более усиленным вниманием к избранию президента в 2018 году. "Я успел побывать уже в более 25 регионах страны, и на всех распространяется прогноз, который я озвучил для республики. Связано это с тем, что население России больше думает сейчас о президентских выборах, даже несмотря на то, что выборы глав в их регионах или выборы в государственные, республиканские советы, безусловно, интересны", - пояснил он.
В свою очередь председатель Центризбиркома Северной Осетии Жанна Моргоева назвала предстоящие выборы в парламент республики конкурентными, так как в них участвуют восемь политических партий. При этом список кандидатов в депутаты из 365 человек не сильно сократился: изначально желающих принять участие в предвыборной гонке было 516. Исключения связаны с личными заявлениями о снятии кандидатур, а также с различными нарушениями, в частности, наличием судимости или двойным гражданством.
"Выборы будут конкурентными и показательными. ЦИК заинтересован в том, чтобы они прошли открыто, чтобы партии не оспаривали итоги. Все жалобы и нарушения будут оперативно решаться", - сказала Моргоева.
В единый день голосования 10 сентября выборы законодательных собраний пройдут в шести регионах России - Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях. В Северной Осетии предстоит избрать 70 депутатов парламента. В республике также пройдут выборы в органы местного самоуправления, будут открыты более 370 избирательных участков.