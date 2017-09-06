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Посольство России в Мьянме предупредило об угрозе терактов в стране

Политика
6 сентября, 15:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС

Представители посольства призвали находящихся на территории Мьянмы россиян "проявлять бдительность и избегать, по возможности, многолюдных мест"

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Террористические акции с применением взрывных устройств против гражданского населения могут быть совершены в крупных городах Мьянмы. Соответствующую информацию со ссылкой на властные структуры республики распространило в среду российское посольство.

"5 сентября власти Республики Союз Мьянма (РСМ) выступили с предупреждением о возрастании угрозы терактов со стороны экстремистских сил, связанных с действующими на территории Ракхайнской национальной области подпольными группировками, - отмечается в сообщении диппредставительства РФ в Мьянме, размещенном на странице в FAcebook. - Компетентные органы РСМ располагают информацией о планах боевиков совершить террористические акции с применением взрывных устройств против гражданского населения в мегаполисах страны, включая Нейпьидо, Янгон и Мандалай".

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"Власти предпринимают дополнительные меры безопасности в целях предотвращения такого развития событий", - говорится в сообщении.

В связи с повышением уровня террористической опасности представители посольства призвали находящихся на территории Мьянмы российских граждан "проявлять бдительность и избегать, по возможности, многолюдных мест". "Рекомендуем всегда иметь при себе средства мобильной связи, при возникновении нештатных ситуаций просим незамедлительно связаться с посольством по телефону (01) 24-19-55", - отметили в диппредставительстве.

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