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Для членов участковых избирательных комиссий на Ямале введен дресс-код на время выборов

Политика
6 сентября, 16:14 UTC+3 ТАСС

Членам УИК рекомендуется надеть белые блузки или рубашки и специальные шейные платки

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ТАСС, 6 сентября. Избирком Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) рекомендовал членам участковых избирательных комиссий соблюдать дресс-код во время работы на участках в Единый день голосования - белые блузки (или рубашки) и шейный платок, сообщил председатель избирательной комиссии ЯНАО Андрей Гиберт.

В единый день голосования 10 сентября в регионе пройдут более 70 муниципальных кампаний.

"Мы рекомендовали всем членам участковых избирательных комиссий единый стиль одежды. Наш дресс-код - белая блузка (или рубашка) и платочек на шее <...> Чтобы сотрудники были заметны, избиратели могли на участке сразу определить, к кому обращаться с вопросами", - сказал Гиберт, добавив, что специально изготовленные шейные платки уже направлены на избирательные участки.

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) состоятся дополнительные выборы двух депутатов регионального Заксобрания шестого созыва, а также 70 муниципальных кампаний - это выборы муниципальных дум и глав населенных пунктов на ближайшие пять лет.

По всем уровням выборов на Ямале зарегистрировано 753 кандидата, из них 388 - от партии "Единая Россия", 191 - от ЛДПР, 25 - от КПРФ, 17 - от "Справедливой России" и 132 самовыдвиженца. Территория Ямало-Ненецкого автономного округа полностью относится к Арктической зоне РФ. Население региона - более 530 тыс. человек.

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