Песков не подтвердил и не опроверг участие Путина в голосовании на муниципальных выборах

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Кремль не стал раскрывать, примет ли президент РФ Владимир Путин участие в голосовании по муниципальным выборам 10 сентября.

"Я не могу этого ни подтвердить, ни опровергнуть", - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, пойдет ли Путин на избирательный участок. "Если Путин примет решение, он это сделает, и мы вас проинформируем", - добавил пресс-секретарь главы государства.

"Что касается вопроса "Для чего это ему делать?", то его я не понимаю", - отметил пресс-секретарь. "Выборы есть выборы, и участие каждого человека в определении судьбы своего города или страны - это право любого гражданина, включая президента РФ", - заявил Песков.

10 сентября в РФ состоится единый день голосования.