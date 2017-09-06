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Песков не подтвердил и не опроверг участие Путина в голосовании на муниципальных выборах

Политика
6 сентября, 16:52 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 6, сентября. /ТАСС

Представитель Кремля обещал проинформировать, если президент примет решение на этот счет

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Кремль не стал раскрывать, примет ли президент РФ Владимир Путин участие в голосовании по муниципальным выборам 10 сентября.

"Я не могу этого ни подтвердить, ни опровергнуть", - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, пойдет ли Путин на избирательный участок. "Если Путин примет решение, он это сделает, и мы вас проинформируем", - добавил пресс-секретарь главы государства.

"Что касается вопроса "Для чего это ему делать?", то его я не понимаю", - отметил пресс-секретарь. "Выборы есть выборы, и участие каждого человека в определении судьбы своего города или страны - это право любого гражданина, включая президента РФ", - заявил Песков.

10 сентября в РФ состоится единый день голосования.

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Темы
Единый день голосования - 2017
Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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