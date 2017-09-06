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Путин заявил главе Южной Кореи о бессмысленности санкций против КНДР

Политика
6 сентября, 17:02 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 6, сентября. /ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин в беседе с Мун Чжэ Ином "решительно осудил провокационные действия Пхеньяна".

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Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и президент РФ Владимир Путин

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и президент РФ Владимир Путин

© Михаил Метцель/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в переговорах с лидером Южной Кореи с Мун Чжэ Ином подтвердил свою позицию о бессмысленности санкций против КНДР и о необходимости вовлекать Пхеньян в диалог. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию СМИ о том, что главы РФ и Южной Кореи разошлись во мнениях по вопросу прекращения поставок нефти и нефтепродуктов КРДР.

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Песков напомнил, что президент Южной Кореи выразил надежды на выстраивание дружеских отношений на Корейском полуострове и на вовлечение Северной Кореи в совместные российско-южнокорейские проекты. "Президент России неоднократно говорил, что объемы экономического взаимодействия и поставок нефти или нефтепродуктов находятся на ничтожном, мизерном уровне, поэтому в данном случае вряд ли целесообразно [его блокировать], там никаких значительных количеств нет", - сказал Песков.

Кроме того, по его словам, Путин отмечал, что "решительно осуждает провокационные действия Пхеньяна". "Мы не являемся сторонниками того, чтобы давить Пхеньян. Наоборот, его надо вовлекать в диалог, создавать условия, в которых Пхеньян будет чувствовать безопасность, и таким образом надо искать пути выхода. Именно об этом сегодня шла речь с российской стороны", - заключил представитель Кремля.

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Персоны
Мун Чжэ Ин Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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