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ЦИК рассчитывает получить 2,5 тыс. КОИБов к концу февраля 2018 года

Политика
6 сентября, 17:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС

Каждый новый комплекс обработки бюллетеней обойдется ЦИК примерно в 209 тыс. рублей

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Вторая партия комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов) нового поколения, которые изготовит по заказу ЦИК РФ Московский государственный технический университет (МГТУ) имени Н. Э. Баумана за 522,8 млн рублей, должна поступить в распоряжение Центризбиркома до конца февраля 2018 года. Об этом сообщил в среду ТАСС член ЦИК, курирующий вопросы технического оснащения, Антон Лопатин.

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Как сообщалось ранее, МГТУ им. Н. Э. Баумана стал победителем конкурса на изготовление и поставку Центризбиркому России 2,5 тыс. КОИБов. Сумма контракта составила 522,8 млн рублей. Таким образом, один комплекс обойдется ЦИК примерно в 209 тыс. рублей.

"До конца февраля", - сказал Лопатин, отвечая на вопрос о сроках готовности комплексов.

Ранее ЦИК провел конкурс на поставку 2 тыс. КОИБов, его также выиграл МГТУ им. Н. Э. Баумана, предложив изготовить каждый комплекс за 199 тыс. рублей. Общая сумма контракта составила 397,8 млн рублей. Первая часть этой партии уже поставлена, сообщил Лопатин, 50 комплексов протестируют на выборах в гордуму Твери 10 сентября. Остальные КОИБы из первой партии будут поставлены до конца этого года.

Разницу в стоимости изготовления одного КОИБа одним и тем же производителем в рамках разных тендеров Лопатин объяснил механизмами конкурсной процедуры. "Это аукцион, всегда обозначен шаг. Когда ниже никто цену не опускает, определяется победитель", - сказал он.

Член ЦИК также предположил, что чем больше партия КОИБов, тем дороже она стоит, потому что "фактически три четверти суммы надо тратить на закупку запчастей". "Как правило, таких денег у предприятий нет, и они кредитуются", - пояснил он.

В планах ЦИК удвоить количество КОИБов

Кроме того, ранее сообщалось, что 1 тыс. КОИБов закупает за счет регионального бюджета Московская область. Конкурс уже проведен, его выиграло акционерное общество "Концерн "Автоматика", которое входит в госкорпорацию "Ростех". Сумма контракта составляет 193,2 млн рублей. Также Московская городская избирательная комиссия заявляла о планах закупить на средства городского бюджета 1,5 тыс. комплексов.

Сейчас в распоряжении ЦИК есть порядка 5,8 тыс. КОИБов. Таким образом, как неоднократно заявляли в комиссии, к президентским выборам в марте 2018 года их количество возрастет примерно вдвое.

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