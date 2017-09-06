Эксперт: QR-коды на протоколах голосования должны быть защищены, как цифровые подписи

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. QR-коды на протоколах об итогах голосования, которые планируется использовать для ускоренного ввода информации в систему ГАС "Выборы", должны по уровню защиты соответствовать цифровым подписям. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Москве член Клуба политических дебатов Владислав Федоров.

Ранее сообщалось, что для ускоренного ввода данных итоговых протоколов в систему ГАС "Выборы" будет применяться технология QR-кодов.

"Безусловно, эта инициатива позитивно влияет на скорость, повышает в 10 раз скорость передачи данных об итогах голосования, но при этом эта инициатива не лишена изъяна. А изъян виден в каждом смартфоне, потому что сейчас QR-код открыт для считывания, и наблюдатель либо представитель СМИ может получить QR-код об итогах голосования на свой смартфон и получить данные об итогах голосования", - сказал Федоров.

"Безусловно - это хорошо, но есть критическая уязвимость, соблазн изменить, подменить итоги голосования недобросовестным представителям общественности, кому угодно, то есть такой соблазн есть, такая проблема есть. Поэтому мы считаем, что защиту QR-кода необходимо усилить от фальсификации. QR-код в России на выборах должен быть так же защищен, как цифровая подпись", - добавил он.

"Это очень важно. Это важный момент, на котором нужно было акцентировать внимание, потому что я занимаюсь электронным голосованием, пишу диссертацию на эту тему, и эти технические средства на выборах - эта тема, в которой я разбираюсь", - подчеркнул Федоров.

День голосования

Единый день голосования 10 сентября охватит практически всю территорию страны: выборы разных уровней пройдут в 82 из 85 регионов России, исключения составят Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская область. В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней будет замещено порядка 36,7 тыс. мандатов.

Кроме того, состоятся 230 референдумов местного уровня. Всего в выборах участвуют 42 партии и шесть общественных объединений, принять участие в голосовании смогут 46 млн человек, это около половины всех избирателей России.

Прямые выборы глав субъектов пройдут в 16 регионах: в Бурятии, Марий Эл, Карелии, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и Севастополе, для которого это первые в истории прямые выборы руководителя города. Выборы депутатов законодательных собраний пройдут в шести регионах: Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях.