Лидеры всех парламентских партий примут участие в онлайн-марафоне "Ночь выборов-2017"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Лидеры всех парламентских партий выразили намерение принять участие в онлайн-марафоне "Ночь выборов-2017", который пройдет в Москве в ночь с 10 на 11 сентября. Об этом говорится в размещенном в среду сообщении на странице организаторов марафона на Facebook.

"Представители руководства "Единой России" посетят "Ночь выборов-2017", в частности, свое участие на данный момент подтвердил секретарь Генсовета партии Сергей Неверов. Свое участие подтвердил и глава партии КПРФ Геннадий Зюганов. Лидер коммунистов сказал, что знает о намечающемся мероприятии и планирует прийти", - отмечается в сообщении.

Кроме того, организаторы подтвердили участие в марафоне руководства "Справедливой России" и представителей ЛДПР.

Марафон

Как рассказал ранее политолог, организатор дискуссионного клуба WTF Дмитрий Гусев, предстоящий онлайн-марафон "уникален тем, что позволяет в новом формате говорить о серьезных темах более доступным и понятным языком". "Мы делаем открытую площадку для представителей всех политических сил, журналистов, политологов и блогеров, на которой они смогут в режиме реального времени обсудить процесс выборов. Такой подход позволяет делать выборы более понятными, прозрачными и повышает интерес к ним", - отметил политолог.

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По словам Гусева, марафон будет охватывать все регионы, где пройдут выборы, при его проведении будут задействованы все современные коммуникационные площадки, включая мессенджеры.

Подать заявку на участие в марафоне можно через соцсети. Как ожидается, к участию в мероприятии будут приглашены более 200 политиков, политологов, социологов и политжурналистов.

Онлайн-марафон "Ночь выборов-2017" пройдет 10 сентября в здании, где раньше располагался Центральный телеграф. Мероприятие проводят Российская ассоциация политических консультантов (РАПК), Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО), Комитет по политтехнологиям РАСО, Рабочая группа Общественной палаты РФ по мониторингу избирательных прав граждан, Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, Ассоциация наблюдателей "Национальный общественный мониторинг".

Кого выбирают 10 сентября

В общей сложности 10 сентября в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней будет замещено порядка 36,7 тыс. мандатов. Кроме того, состоятся 230 референдумов местного уровня. Всего в выборах участвуют 42 партии и шесть иных общественных объединений.

Прямые выборы глав субъектов в этом году проходят в 16 регионах: в Бурятии, Марий Эл, Карелии, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и Севастополе, для которого это первые в истории прямые выборы руководителя города.

Выборы депутатов законодательных собраний пройдут в шести регионах: Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях. Кроме того, состоится множество местных выборов. Например, в Москве пройдут выборы советов депутатов в 125 районах - всех районах старой Москвы, кроме Щукина, и в городском округе Троицк в Новой Москве. Помимо этого состоятся дополнительные выборы в Госдуму по Кингисеппскому и Брянскому одномандатным округам.