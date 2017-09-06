Грызлов: контактная группа обсудила пути укрепления "школьного перемирия" в Донбассе

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МИНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Начало "школьного перемирия" в Донбассе показало возможность существенного укрепления режима безопасности при наличии воли у сторон конфликта. Такое мнение выразил в среду полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов после переговоров в Минске.
"Первые двенадцать дней "школьного перемирия" показали, что при наличии желания сторон можно реально снизить до минимума количество обстрелов и повысить уровень безопасности мирных граждан. Имеет тенденцию к росту число пересечений гражданскими лицами контрольных пунктов въезда-выезда на линии соприкосновения. Это также является показателем улучшения обстановки", - отметил Грызлов. По его словам, участники сегодняшней встречи констатировали, что летом 2017 года, по сравнению с летом 2016 и 2015 годов, количество нарушений режима прекращения огня существенно снизилось.
Стороны обсудили также вопросы повышения эффективности "школьного перемирия". Так, например, в соответствии с договоренностями, достигнутыми контактной группой 23 августа, представителями республик были приняты необходимые меры для обеспечения режима прекращения огня, в частности подписаны и обнародованы приказы как о введении режима прекращения огня, так и о запрете необоснованных ограничений действий наблюдателей ОБСЕ. "Со стороны Украины такие меры приняты не были", - констатировал российский полпред.
Он обратил также внимание на то, что в нарушение Минских соглашений Киев ввел в действие закон об амнистии, который коснется только участников силовой операции, проводимой властями Украины в Донбассе. "Однако этот закон никак не затронет никого из участников конфликта со стороны Донецка и Луганска, то есть является односторонним", - отметил Грызлов и в очередной раз подчеркнул, что отсутствие действующей амнистии для всех участников конфликта в Донбассе является серьезным препятствием для полного обмена удерживаемыми лицами по принципу "всех на всех".