Наблюдатели из Всемирной ассоциации избирательных комиссий прибыли в Ярославскую область

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Эксперты Всемирной ассоциации избирательных комиссий прибыли из Южной Кореи в Ярославскую область и провели мониторинг подготовки региона к выборам. Международные наблюдатели также ознакомились с комплексом информационных технологий, которые будут применяться в единый день голосования, сообщила в среду пресс-служба правительства Ярославской области.

"В Ярославле мы продемонстрировали работу КОИБов, а в Рыбинске - технологию QR-кодирования, наши гости ознакомились с тем, как система работает. Это та технология, которая дополняет комплекс обработки избирательных бюллетеней, и позволяет быстро проводить подсчет голосов там, где нет технической возможности для применения КОИБов", - цитирует пресс-служба главу избирательной комиссии Ярославской области Олега Захарова.

В регион приехали генеральный директор Всемирной ассоциации избирательных комиссий Сеонг Бае Канг и старший сотрудник ассоциации Юн Ми Ли. На участке № 170 в Ярославле они проверили работу КОИБов, в Рыбинске эксперты осмотрели два избирательных участка.

10 сентября в Ярославской области пройду выборы губернатора, депутатов муниципалитета (гордумы) Ярославля, а также выборы в органы местного самоуправления муниципальных образований. В предвыборной гонке за пост главы региона участвуют врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов ("Единая Россия"), депутат облдумы Сергей Балабаев ("Парнас"), безработный Кирилл Панько ("Коммунисты России"), депутат облдумы Михаил Парамоновов (КПРФ) и депутат собрания представителей Переславского района Андрея Ватлина (ЛДПР).