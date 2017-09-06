МИД РФ: попытки США оправдать незаконное вторжение в российские дипобъекты неуместны

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Оправдания незаконному вторжению в российские дипломатические объекты в США нет и быть не может. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Обратили внимание на неуместные попытки представителей США оправдать бесцеремонные действия по захвату 2 сентября объектов российской дипломатической собственности в попытке придать им видимость "правомерности". Однако оправдания таким возмутительным акциям нет и быть не может", - подчеркнула дипломат.

"То, что в Госдепартаменте США называют "осмотрами" или "инспекциями", на деле было незаконным вторжением в российские дипломатические помещения, сопровождавшимся их фактическими обысками от подвалов до чердаков", - обратила внимание Захарова.

В частности, указала она, тщательной проверке подверглись ящики письменных столов и встроенные шкафы. "Агенты ФБР заглядывали во все уголки, вскрывали потолочные перекрытия, - продолжила дипломат. - Часть этих действий удалось отснять на видео, и они стали достоянием общественности".

Захарова особо подчеркнула: "Здания, являющиеся собственностью нашего государства, были не опечатаны, а захвачены". "В них продолжают находиться американские "люди в штатском". По периметру прилегающей территории дежурят вооруженные полицейские", - заявила она.

Официальный представитель российского дипведомства обратила внимание, что внутри служебных помещений генконсульства в Сан-Франциско американцы "ведут непонятные работы, что-то пилят и строгают, как мы понимаем, нанося попутно серьезный ущерб историческому интерьеру". "Агенты спецслужб США разгуливают по крыше. Иначе говоря, ведут себя как оккупанты", - заметила она.

"Еще раз повторяем, что все эти действия грубейшим образом нарушают основополагающие международно-правовые нормы, в том числе зафиксированные в Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года, двусторонней Консульской конвенции 1964 года", - заявила дипломат.

Точки над i

По словам Захаровой, "не стесняются американские официальные лица и прибегать к грубой лжи", утверждая, в частности, что российские представители "сами позволили войти в помещения". "Расставим точки над i. Нам прямо - открытым текстом - угрожали взломом входных дверей с применением спецсредств", - подчеркнула дипломат.

"Именно так обстояло дело с нашим торгпредством в Вашингтоне, где американцами был разбит механизм привода ворот с тем, чтобы запустить на территорию машины, из которых агенты, производившие обыск, выгрузили и занесли в здание объемные ящики с неизвестным содержимым, - рассказала официальный представитель МИД РФ. - Все это происходило без наших представителей, которым было разрешено присутствовать лишь на начальном этапе обыска".

"Еще одно важное обстоятельство - в жилой части здания генконсульства в Сан-Франциско находились маленькие дети из семей наших сотрудников, безопасность которых в случае силового штурма оказалась бы под угрозой. Этим мы рисковать не могли", - добавила дипломат.

Право на "инспекцию"?

"Если в Госдепартаменте для подобных возмутительных акций, когда незваные гости выставляют хозяев на улицу, взялись употреблять термин "инспекции", то хотели бы заметить, что он заимствован из сферы контроля над вооружениями. Однако направление инспекторов для контроля за соблюдением различных соглашений происходит на взаимной и паритетной основе", - констатировала Захарова.

"Возникает вопрос, означает ли его использование, что в Вашингтоне исходят из нашего права аналогичным образом "проинспектировать" здания дипломатических и консульских представительств США в России?" - заявила Захарова.

2 сентября

В субботу власти США закрыли генеральное консульство России в Сан-Франциско, торгпредство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке. Первые два объекта находятся в госсобственности России. Москва расценивает захват российской дипсобственности в США как откровенно враждебный акт и призывает власти США немедленно вернуть дипломатические объекты.