Кисляк: для России важна не личность Трампа, а проводимая США политика

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. России важна не личность президента США Дональда Трампа, а проводимая Вашингтоном политика, которая пока развивается в антироссийском ключе. Такое мнение высказал бывший посол РФ в США Сергей Кисляк в интервью газете "Известия", опубликованном в четверг.

"Я встречался [с Трампом] в обстановке протокольных приемов, в том числе в ходе визита министра иностранных дел Сергея Лаврова, - сказал Кисляк. - Как человек он [Трамп] очень контактный. Но главное для нас - это политика, которую проводят США. Вот что для нас имеет значение".

"Меня волновало и волнует сейчас то, какую линию выстраивают американцы, - продолжил он. - И, к сожалению, эта линия последовательно и, кажется, надолго развивается в антироссийском ключе".

Говоря о расстановке сил в американском истеблишменте, дипломат дал прогноз, что "политический вес военных, скорее всего, будет оставаться тем же". "На данный момент риторика жесткая, но с такой риторикой президент Дональд Трамп и пришел в Белый дом, - обратил внимание бывший посол. - Что касается способности администрации находить серьезные политические решения в международных делах, то здесь видны серьезные трудности. По большому счету, мало изменений во внешнеполитической линии США после победы Трампа".