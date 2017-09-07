Ушаков: контактов "нормандской четверки" пока не планируется

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Контактов в "нормандском формате" в связи с выдвинутыми предложениями РФ по размещению миротворцев на востоке Украины пока не планируется, но они могут быть. Об этом сказал журналистам в кулуарах Восточного экономического форума помощник президента Юрий Ушаков.
"Пока в этой связи не планируется [контактов]. Но я не исключаю, что они могут быть", - сказал он.
Президент России Владимир Путин во вторник на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС сообщил, что Россия внесет в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев ООН на линии разграничения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. При этом он подчеркнул, что размещение сил ООН возможно только после отвода вооружений и при согласовании этого вопроса с представителями провозглашенных республик Донбасса.
В тот же день представительство РФ в ООН направило генсеку и председателю Совбеза международной организации проект соответствующей резолюции.