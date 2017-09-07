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Моргулов: переговоров о встрече в РФ делегаций Северной и Южной Кореи не ведется

Политика
7 сентября, 7:18 дата обновления: 7 сентября, 7:40 UTC+3

По словам замминистра иностранных дел России, на эту тему нет никаких переговоров

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Конкретных переговоров о встрече в России делегаций Северной и Южной Кореи не ведется. Об этом заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.

"Нет, на эту тему нет никаких переговоров ни с Северной, ни с Южной Кореей", - сказал он.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков сообщил, что встреча делегаций из Северной и Южной Кореи может состояться в октябре в Санкт-Петербурге на полях 137-й ассамблеи Межпарламентского союза.

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Персоны
Моргулов, Игорь Владимирович
Страны
КНДР Россия Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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