Моргулов: переговоров о встрече в РФ делегаций Северной и Южной Кореи не ведется

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Конкретных переговоров о встрече в России делегаций Северной и Южной Кореи не ведется. Об этом заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.
"Нет, на эту тему нет никаких переговоров ни с Северной, ни с Южной Кореей", - сказал он.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков сообщил, что встреча делегаций из Северной и Южной Кореи может состояться в октябре в Санкт-Петербурге на полях 137-й ассамблеи Межпарламентского союза.