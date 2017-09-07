Моргулов: японская бизнес-делегация посетит южные Курильские острова

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Японская бизнес-миссия посетит южные Курильские острова для изучения совместных проектов, после этого состоятся консультации на уровне заместителей министров иностранных дел России и Японии. Об этом сообщил в четверг журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.

"В конце прошлого месяца мы провели очередной раунд консультаций по совместной хозяйственной деятельности, - напомнил высокопоставленный дипломат. - Его результаты сегодня будут доложены лидерам, после чего мы будем продолжать работу".

"Вероятен еще один визит японской бизнес-миссии на острова с целью изучения условий реализации отобранных проектов, - сказал он. - После этого мы проведем встречу на уровне заместителей министров внутренних дел".

Моргулов добавил, что визит японской делегации на южные Курильские острова пройдет осенью.