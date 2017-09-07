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Моргулов: планов визита главы МИД РФ в КНДР и главы МИД КНДР в РФ пока нет

Политика
7 сентября, 7:57 UTC+3

В то же время замглавы МИД РФ отметил, что контакты между Москвой и Пхеньяном проходят на регулярной основе

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Планов визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в КНДР пока нет, как нет и планов визита главы МИД КНДР в РФ. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"У нашего министра пока планов таких нет [по визиту в КНДР]", - сказал он.

"[У главы МИД КНДР] тоже пока нет [таких планов]", - ответил дипломат на соответствующий вопрос.

При этом замглавы МИД РФ подчеркнул, что контакты между Москвой и Пхеньяном проходят на регулярной основе. "У нас полноценные отношения с КНДР, поэтому мы постоянно контактируем с МИД и с посольством КНДР", - добавил он.

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Персоны
Лавров, Сергей Викторович Моргулов, Игорь Владимирович
Страны
КНДР Россия
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