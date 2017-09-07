Моргулов: планов визита главы МИД РФ в КНДР и главы МИД КНДР в РФ пока нет

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Планов визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в КНДР пока нет, как нет и планов визита главы МИД КНДР в РФ. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.
"У нашего министра пока планов таких нет [по визиту в КНДР]", - сказал он.
"[У главы МИД КНДР] тоже пока нет [таких планов]", - ответил дипломат на соответствующий вопрос.
При этом замглавы МИД РФ подчеркнул, что контакты между Москвой и Пхеньяном проходят на регулярной основе. "У нас полноценные отношения с КНДР, поэтому мы постоянно контактируем с МИД и с посольством КНДР", - добавил он.