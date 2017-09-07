Путин рассчитывает, что Тиллерсон "выйдет на правильный путь сотрудничества" с РФ

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон "выйдет на правильный путь сотрудничества" с РФ, хотя сейчас он "попал в плохую компанию".

"Мы господину Тиллерсону тоже когда-то вручали Орден Дружбы. Но, судя по всему, он попал в плохую компанию и немножко в другую сторону отруливает. Но, надеюсь, что и ветер сотрудничества, дружбы и взаимодействия выведет его на правильный курс в конечном итоге", - сказал Путин.

По словам президента, несмотря на все сложности в дипломатической сфере в отношениях между РФ и США, контакты с американскими компаниями продолжаются, в том числе, и с компанией ExxonMobil, которую ранее возглавлял Тиллерсон.

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