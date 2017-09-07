Путин рассчитывает, что Тиллерсон "выйдет на правильный путь сотрудничества" с РФ

Суд приговорил к 12 годам захватившего заложников в "Ситибанке"Происшествия 7 сентября, 10:44
Производство элитных сортов сыра камамбер и бюш открыли на УралеНовости Урала 7 сентября, 10:40
Колобков: восстановление ПКР зависит от РУСАДА, остается ждать итогового решения в ноябреСпорт 7 сентября, 10:38
Серебряный призер ЧМ-2013 гимнаст Баландин завершил карьеру спортсменаСпорт 7 сентября, 10:29
"ТАСС Календарь" стал доступен в Google PlayНовости агентства 7 сентября, 10:23
От взрыва газового баллона в жилом доме в Новосибирске пострадали две женщиныСибирь 7 сентября, 10:00
Полпред президента выступил против повышения стоимости проезда в метро НовосибирскаСибирь 7 сентября, 9:59
Агапитов назвал сплетнями информацию об отстранении тяжелоатлетов РФ от чемпионата мираСпорт 7 сентября, 9:53
Цена завершения строительства ветки метро в Новосибирске может вырасти до 15 млрд рублейСибирь 7 сентября, 9:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон "выйдет на правильный путь сотрудничества" с РФ, хотя сейчас он "попал в плохую компанию".
"Мы господину Тиллерсону тоже когда-то вручали Орден Дружбы. Но, судя по всему, он попал в плохую компанию и немножко в другую сторону отруливает. Но, надеюсь, что и ветер сотрудничества, дружбы и взаимодействия выведет его на правильный курс в конечном итоге", - сказал Путин.
По словам президента, несмотря на все сложности в дипломатической сфере в отношениях между РФ и США, контакты с американскими компаниями продолжаются, в том числе, и с компанией ExxonMobil, которую ранее возглавлял Тиллерсон.
Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.