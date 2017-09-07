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Путин рассчитывает, что Тиллерсон "выйдет на правильный путь сотрудничества" с РФ

Политика
7 сентября, 10:41 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК 7, сентября. /ТАСС

По словам президента России, в настоящее время госсекретарь США "попал в плохую компанию"

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон "выйдет на правильный путь сотрудничества" с РФ, хотя сейчас он "попал в плохую компанию".

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"Мы господину Тиллерсону тоже когда-то вручали Орден Дружбы. Но, судя по всему, он попал в плохую компанию и немножко в другую сторону отруливает. Но, надеюсь, что и ветер сотрудничества, дружбы и взаимодействия выведет его на правильный курс в конечном итоге", - сказал Путин.

По словам президента, несмотря на все сложности в дипломатической сфере в отношениях между РФ и США, контакты с американскими компаниями продолжаются, в том числе, и с компанией ExxonMobil, которую ранее возглавлял Тиллерсон.

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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Тиллерсон, Рекс Путин, Владимир Владимирович
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