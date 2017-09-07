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Депутат попросил Собянина во время празднования Дня города пригласить москвичей на выборы

Политика
7 сентября, 10:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС

Ярослав Нилов подчеркнул важность выборов для общественно-политической жизни города и отметил, что обращение мэра может повлиять на граждан

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) обратился к мэру столицы Сергею Собянину с просьбой пригласить москвичей на избирательные участки в единый день голосования 10 сентября. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе парламентария.

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Нилов напомнил, что ранее уже направлял обращение председателю Московской городской избирательной комиссии Валентину Горбунову с "просьбой интенсифицировать деятельность по информированию москвичей о предстоящих выборах", а также добавил, что на эту необходимость 6 сентября 2017 указала и глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Выборы депутатов местного самоуправления являются важным событием общественно-политической жизни города. Высказанный Вами призыв к москвичам посетить избирательные участки 10 сентября мог бы возыметь свое действие", - подчеркнул Нилов, обращаясь к Собянину.

"В грядущие выходные Москва отметит 870-летие. Вам предстоит еще не раз поздравить жителей и гостей столицы с этим праздником в средствах массовой информации, социальных сетях. Прошу вас рассмотреть возможность наряду с поздравлениями напомнить москвичам о предстоящих выборах и пригласить их на избирательные участки", - добавил парламентарий.

Ранее председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов согласился с критикой ЦИК РФ о слабом информировании жителей столицы о предстоящих 10 сентября муниципальных выборах и посетовал на то, что кандидаты заклеивают своими листовками плакаты избиркомов о времени и месте проведении голосования. "Наверное, в недостаточно больших объемах проводится на сегодняшний день информирование. Огромный поток жалоб и звонков на горячую линию поступает, что как только появляются плакаты с извещением о месте и времени голосования, они тут же заклеиваются листовками кандидатов, которые баллотируются по этому району, мы вынуждены их снимать", - сказал он.

В единый день голосования 10 сентября в Москве пройдут выборы советов депутатов в 125 районах - всех районах старой Москвы, кроме Щукина, и в городском округе Троицк в Новой Москве. В общей сложности по итогам голосования будет замещено 1502 мандата. По данным Московской городской избирательной комиссии, всего на выборы выдвинулось 8329 кандидатов - это представители 32 партий и самовыдвиженцы, регистрацию прошли 7665 кандидатов.

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Темы
870-летие Москвы Единый день голосования - 2017
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Собянин, Сергей Семенович Нилов, Ярослав Евгеньевич Памфилова, Элла Александровна
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