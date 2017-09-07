Подготовка к 137-й Ассамблее Межпарламентского союза в Петербурге. Пресс-конференция

ТАСС

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная подготовке к 137-й Ассамблее Межпарламентского союза.

О проведении Ассамблеи и участии в ней представителей Совета Федерации, о резолюции к 20-летию принятия Всеобщей декларации о демократии и о Международном дне демократии, который отмечается 15 сентября, рассказывает заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов.