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Подготовка к 137-й Ассамблее Межпарламентского союза в Петербурге. Пресс-конференция

Политика
7 сентября, 13:11 UTC+3

В мероприятии принимает участие зампред Совета Федерации Ильяс Умаханов

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Заместитель председателя Совета Федерации РФ Ильяс Умаханов

Заместитель председателя Совета Федерации РФ Ильяс Умаханов

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная подготовке к 137-й Ассамблее Межпарламентского союза.

О проведении Ассамблеи и участии в ней представителей Совета Федерации, о резолюции к 20-летию принятия Всеобщей декларации о демократии и о Международном дне демократии, который отмечается 15 сентября, рассказывает заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов.

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