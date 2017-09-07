Подготовка к 137-й Ассамблее Межпарламентского союза в Петербурге. Пресс-конференция

Боксер Ковалев прекратил сотрудничество с тренером ДжексономСпорт 7 сентября, 13:50
Пресс-конференция по итогам встречи Путина и Абэ. ВидеотрансляцияПолитика 7 сентября, 13:50
Дожди пройдут по всей России: юг ожидают смерчи, а Курилы - тихоокеанский циклонВ стране 7 сентября, 13:49
Причиной высокой явки на досрочное голосование в Барнауле стал дачный сезонПолитика 7 сентября, 13:39
Александр Медведев: организация авиаперевозок улучшилась после трагедии с ХК "Локомотив"Спорт 7 сентября, 13:36
Оргкомитет Универсиады-2019 учтет опыт проведения Кубка конфедераций по футболу в РоссииСпорт 7 сентября, 13:31
Уральский полигон "Старатель" готов к проведению Дня танкистаНовости Урала 7 сентября, 13:21
Подготовка к 137-й Ассамблее Межпарламентского союза в Петербурге. Пресс-конференцияПолитика 7 сентября, 13:11
Центр ФМБА для восстановления спортсменов будет работать на ОИ-2018Спорт 7 сентября, 13:09
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ТАСС
В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная подготовке к 137-й Ассамблее Межпарламентского союза.
О проведении Ассамблеи и участии в ней представителей Совета Федерации, о резолюции к 20-летию принятия Всеобщей декларации о демократии и о Международном дне демократии, который отмечается 15 сентября, рассказывает заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов.