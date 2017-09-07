Подмосковье готово обеспечить безопасное голосование 10 сентября

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Подмосковья совместно с правоохранительными структурами готова обеспечить безопасный и непрерывный процесс голосования на выборах 10 сентября. Об этом сообщила в четверг журналистам председатель Московской областной избирательной комиссии Ирина Коновалова.
"Безусловно, общественная безопасность и отсутствие террористической опасности на избирательных участках Подмосковья - это одна из важнейших задач, в решении которой нам помогают Главное управление МВД по Московской области, Росгвардия, МЧС. Избирательные участки будут проверяться в пятницу-субботу на отсутствие предметов, которые могут помешать работе избирательной комиссии, кроме того, в день голосования все будут во всеоружии. Передвижные участки - списки у нас утверждены, то есть мы готовы к тому, чтобы непрерывный избирательный процесс организовать", - сказала она.
Коновалова добавила, что видеокамеры будут установлены в 135 участковых избирательных комиссиях в Электростальском одномандатном округе и в четырех территориальных избиркомах.
В единый день голосования 10 сентября в Московской области пройдет более 80 избирательных кампаний в 30% муниципалитетах региона, в том числе довыборы депутата областной думы по Электростальскому одномандатному округу. В Подмосковье будет работать 1003 участковые избирательные комиссии, в списки избирателей включено более 1 млн 540 человек.