На муниципальных выборах в Подмосковье досрочно проголосовало 0,3% избирателей

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Доля проголосовавших досрочно на муниципальных выборах в Московской области составляет на сегодняшний день 0,3%. Об этом сообщила в четверг журналистам председатель Московской областной избирательной комиссии Ирина Коновалова.

Она пояснила, что на муниципальных выборах у избирателей есть возможность проголосовать досрочно, если они работают или уезжают 10 сентября, а на дополнительных выборах депутата Московской областной думы по Электростальскому одномандатному округу используются открепительные удостоверения.

"По состоянию на 6 сентября досрочно проголосовали 3815 избирателей, что составляет 0,3% от количества избирателей, включенных в списки", - сказала Коновалова.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова напомнила руководителям региональных избиркомов о том, что если доля проголосовавших досрочно превышает 1%, это вызывает подозрения в фальсификациях.

Открепительные удостоверения жители Электростальского одномандатного округа могут получить с 30 августа по 9 сентября включительно. "По состоянию на 6 сентября в Электростальском округе выдано 388 открепительных удостоверений", - отметила Коновалова.

В единый день голосования 10 сентября в Московской области пройдет более 80 избирательных кампаний в 30% муниципалитетов региона, в том числе довыборы депутата областной думы по Электростальскому одномандатному округу. В Подмосковье будет работать 1003 участковые избирательные комиссии, в списки избирателей включено более 1 млн 540 тыс. человек.