Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 57.14
€ 68.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На муниципальных выборах в Подмосковье досрочно проголосовало 0,3% избирателей

Политика
7 сентября, 13:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС

Избиратели могут проголосовать досрочно, если они уезжают 10 сентября

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Доля проголосовавших досрочно на муниципальных выборах в Московской области составляет на сегодняшний день 0,3%. Об этом сообщила в четверг журналистам председатель Московской областной избирательной комиссии Ирина Коновалова.

Она пояснила, что на муниципальных выборах у избирателей есть возможность проголосовать досрочно, если они работают или уезжают 10 сентября, а на дополнительных выборах депутата Московской областной думы по Электростальскому одномандатному округу используются открепительные удостоверения.

"По состоянию на 6 сентября досрочно проголосовали 3815 избирателей, что составляет 0,3% от количества избирателей, включенных в списки", - сказала Коновалова.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова напомнила руководителям региональных избиркомов о том, что если доля проголосовавших досрочно превышает 1%, это вызывает подозрения в фальсификациях.

Открепительные удостоверения жители Электростальского одномандатного округа могут получить с 30 августа по 9 сентября включительно. "По состоянию на 6 сентября в Электростальском округе выдано 388 открепительных удостоверений", - отметила Коновалова.

В единый день голосования 10 сентября в Московской области пройдет более 80 избирательных кампаний в 30% муниципалитетов региона, в том числе довыборы депутата областной думы по Электростальскому одномандатному округу. В Подмосковье будет работать 1003 участковые избирательные комиссии, в списки избирателей включено более 1 млн 540 тыс. человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Единый день голосования - 2017
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Какие книги покупать на Московской международной книжной ярмарке
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
19
Госдума завершила весеннюю сессию
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Вспышка на Солнце привела к ухудшению связи в Европе и Америке
2
Подросток, устроивший стрельбу в Ивантеевке раскаивается в содеянном
3
Улюкаев посоветовал "бояться данайцев, приносящих колбайцев"
4
Порошенко признал, что возвращение Крыма Украине сейчас нереально
5
Депутат считает техническими поправки о привлечении к ответственности за пьяное вождение
6
Памятник Александру Пушкину открыли после реставрации в центре Москвы
7
СМИ: двое военных погибли в результате удара Израиля по территории Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама