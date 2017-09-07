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Моряки Черноморского флота проголосуют на выборах главы Севастополя на кораблях в плавании

Политика
7 сентября, 12:32 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 7, сентября. /ТАСС

На пост главы города претендуют пять кандидатов

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СЕВАСТОПОЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Два временных избирательных участка будут организованы на кораблях Черноморского флота России, которые будут находиться в плавании, на первых в истории выборах губернатора Севастополя, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Севастопольской городской избирательной комиссии.

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© Владимир Гердо/ТАСС

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"В соответствии с законодательством, военнослужащие голосуют на общих избирательных участках во всех районах города Севастополя, отдельные избирательные участки на территории воинских частей не создаются. Образованы два временных избирательных участка для двух кораблей Черноморского флота ВМС России, которые в единый день голосования 10 сентября 2017 года будут находиться в плавании", - сообщили в пресс-службе.

Там также рассказали, что для избирателей-военнослужащих, которые будут находиться в единый день голосования на лечении в военно-морском клиническом госпитале, создан временный избирательный участок № 193. Общее количество военнослужащих, которые смогут принять участие в голосовании, в избиркоме не оглашают по закону.

Досрочного голосования на выборах главы Севастополя не предусмотрено.

"Особенностью участия военнослужащих в голосовании является составление списков избирателей-военнослужащих и членов их семей, в том числе срочной службы, не имеющих регистрации по месту жительства в городе Севастополе (прописки), не избирательной комиссией, а службой воинской части, отвечающей за учет военнослужащих и членов их семей за подписью командира воинской части. Эта норма предусмотрена федеральным законодательством", - отметили в избиркоме.

В Единый день голосования в Севастополе пройдут первые в истории города выборы губернатора, кроме того, пройдет голосование по довыборам в региональный парламент и муниципальные образования.

На пост главы города претендуют пять кандидатов: врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников от "Единой России", Роман Кияшко от КПРФ, Илья Журавлев от ЛДПР, Иван Ермаков от партии "Патриоты России" и Николай Кряжев от Коммунистической партии социальной справедливости. Севастополь является главной базой Черноморского флота.

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