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Сотрудники МЧС проверили на пожарную безопасность все избирательные участки Чукотки

Политика
7 сентября, 13:51 UTC+3 ТАСС

В результате проверки устранено 19 нарушений

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 7 сентября. Все избирательные объекты Чукотки проверены па пожарную безопасность в рамках подготовки к единому дню голосования 10 сентября. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе окружного ГУ МЧС РФ.

"Сотрудниками государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по Чукотскому автономному округу проведены профилактические обследования 100% мест, задействованных в проведения выборов. Устранено 19 нарушений требований пожарной безопасности. Все объекты проведения выборов соответствуют требованиям пожарной безопасности", - сказали в пресс-службе.

Всего в день голосования будут работать 26 избирательных участков. Пожарные провели 22 встречи с руководителями избирательных комиссий. Было проведено 38 тренировок по эвакуации в случае возгорания. Во время выборов на участках будут выставлены специальные наряды пожарных, отметили в ведомстве.

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