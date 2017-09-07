Сотрудники МЧС проверили на пожарную безопасность все избирательные участки Чукотки

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ТАСС, 7 сентября. Все избирательные объекты Чукотки проверены па пожарную безопасность в рамках подготовки к единому дню голосования 10 сентября. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе окружного ГУ МЧС РФ.
"Сотрудниками государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по Чукотскому автономному округу проведены профилактические обследования 100% мест, задействованных в проведения выборов. Устранено 19 нарушений требований пожарной безопасности. Все объекты проведения выборов соответствуют требованиям пожарной безопасности", - сказали в пресс-службе.
Всего в день голосования будут работать 26 избирательных участков. Пожарные провели 22 встречи с руководителями избирательных комиссий. Было проведено 38 тренировок по эвакуации в случае возгорания. Во время выборов на участках будут выставлены специальные наряды пожарных, отметили в ведомстве.