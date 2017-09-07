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Свое участие в ассамблее МПС в Петербурге подтвердили 132 страны

Политика
7 сентября, 15:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС

О своем желании возглавить делегации заявили 80 спикеров парламентов, 50 делегаций уже зарегистрировались

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Ассамблея Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге в октябре текущего года пройдет на высоком представительском уровне, свое участие уже подтвердили 132 страны. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов.

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"Рассчитываем на высокий уровень участия, уже 132 страны подтвердили, что их делегации посетят Санкт-Петербург", - отметил он. При этом Умаханов подчеркнул, что о своем желании возглавить делегации заявили 80 спикеров парламентов, 50 делегаций уже зарегистрировались. "Однако регистрация еще открыта, всего мы рассчитываем на приезд делегаций из 150 стран. Представительство стран в Санкт-Петербурге будет рекордным", - подчеркнул сенатор.

По словам Умаханова, МПС является своеобразной "межпарламентской ООН", на площадках которой обсуждаются важнейшие международные вопросы. В частности, в рамках 137-й ассамблеи российская делегация предложит обсудить вопросы развития демократии в различных странах. По итогам сессии Россия предложит принять специальную резолюцию, которая должна "показать баланс между универсальностью ценностных ориентиров демократии и особенностью тех или иных государств". Докладчиками по этой резолюции будут представители трех государств, добавил парламентарий, что является нововведением.

Межпарламентский союз - старейшая (существует с 1889 года) и одна из наиболее авторитетных и влиятельных международных парламентских организаций, неформальное парламентское измерение ООН. Членами союза являются 170 стран, 11 межпарламентских объединений входят в МПС в качестве ассоциированных членов.

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