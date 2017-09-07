Песков: Кремль не имеет отношения к рекламе на Facebook во время выборной кампании в США

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Кремль не имеет никакого отношения к якобы проводившихся россиянами заказах рекламы в социальной сети Facebook для влияния на предвыборную кампанию в США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы никогда об этом не слышали, мы ничего об этом не знаем и тем более мы не имеем никакого отношения к этим делам", - сказал представитель Кремля.
Он призвал не ассоциировать Москву "с этими историями в Facebook".