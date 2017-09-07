Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 57.14
€ 68.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Песков: Кремль не имеет отношения к рекламе на Facebook во время выборной кампании в США

Политика
7 сентября, 17:51 UTC+3

Пресс-секретарь президента РФ призвал не связывать Москву "с этими историями в Facebook"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Кремль не имеет никакого отношения к якобы проводившихся россиянами заказах рекламы в социальной сети Facebook для влияния на предвыборную кампанию в США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы никогда об этом не слышали, мы ничего об этом не знаем и тем более мы не имеем никакого отношения к этим делам", - сказал представитель Кремля.

Он призвал не ассоциировать Москву "с этими историями в Facebook".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Робот Вера принимает на работу. Российский стартап раздвинул границы использования искусственного интеллекта
Какие книги покупать на Московской международной книжной ярмарке
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
19
Госдума завершила весеннюю сессию
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Улюкаев посоветовал "бояться данайцев, приносящих колбайцев"
2
СМИ: премьер Монголии и правительство страны отправлены в отставку
3
Самые мощные ураганы над Атлантикой с 1980 года. Досье
4
Суд арестовал подростка, устроившего стрельбу в школе в Ивантеевке
5
Двое пострадавших при взрыве на полигоне в Ленобласти находятся в тяжелом состоянии
6
В Ленобласти в результате взрыва снаряда погиб военный, еще пять ранены
7
Депутаты Рады назвали выступление Порошенко "фарисейством" и "красивой манипуляцией"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама