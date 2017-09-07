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Песков: Кремль наблюдает за подготовкой выборов, в том числе и московских

Политика
7 сентября, 17:55 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 7, сентября. /ТАСС

По словам пресс-секретаря президента РФ, Кремль "получает и анализирует" данные о ходе подготовки

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. В Кремле наблюдают за ходом подготовки к муниципальным выборам и анализируют информацию. В том числе это относится и к Московскому региону. Таким образом пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал заявление Эллы Памфиловой, раскритиковавшей Мосизбирком за провал агитации и "стратегию молчания".

"Естественно, Кремль не следит, а наблюдает. Мы получаем информацию о том, как они готовятся, мы анализируем эту информацию, в том числе и о Москве", - сказал Песков.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что не правомочен давать какие-то оценки по избирательной кампании. "Это не входит в прерогативу Кремля и в мои обязанности. В данном случае у нас главным контрольным органом является ЦИК, наверное, нужно просить комментарии в ЦИКе", - сказал он.

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