Песков: Кремль наблюдает за подготовкой выборов, в том числе и московских

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. В Кремле наблюдают за ходом подготовки к муниципальным выборам и анализируют информацию. В том числе это относится и к Московскому региону. Таким образом пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал заявление Эллы Памфиловой, раскритиковавшей Мосизбирком за провал агитации и "стратегию молчания".

"Естественно, Кремль не следит, а наблюдает. Мы получаем информацию о том, как они готовятся, мы анализируем эту информацию, в том числе и о Москве", - сказал Песков.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что не правомочен давать какие-то оценки по избирательной кампании. "Это не входит в прерогативу Кремля и в мои обязанности. В данном случае у нас главным контрольным органом является ЦИК, наверное, нужно просить комментарии в ЦИКе", - сказал он.