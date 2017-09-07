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Песков считает, что Абэ предложил встретиться на татами "в переносном смысле"

Политика
7 сентября, 18:15 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 7, сентября. /ТАСС

При этом представитель Кремля отметил, что предложение призвано продемонстрировать именно позитивную динамику в отношениях России с Монголией, России с Японией

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не воспринимать буквально предложение премьер-министра Японии Синдзо Абэ президентам России и Монголии Владимиру Путину и Халтмаагийн Баттулге встретиться на татами. Однако, представитель Кремля считает, что данная идея должна продемонстрировать позитивную динамику развития отношений стран региона.

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"Я бы не стал относиться к этому предметно, буквально, скорее, это предложение, исполненное переносного смысла, но, разумеется, позитивного", - сказал представитель Кремля журналистам.

По его словам, "еще предстоит выяснить, насколько оно [предложение Синдзо Абэ] носило образный характер".

"Но, учитывая весьма откровенный, даже дружественный характер контактов, конечно, можно предположить, что во многом это предложение призвано продемонстрировать именно позитивную динамику в отношениях России с Монголией, России с Японией, позитивную динамику в отношениях стран этого региона, которые заинтересованы в развитии Дальнего Востока", - полагает Песков.

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Персоны
Абэ, Синдзо Баттулга, Халтмаагийн Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
Страны
Япония Россия Монголия
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