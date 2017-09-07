Новый посол РФ в США вручит верительные грамоты Трампу 8 сентября

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Новый посол РФ в США Анатолий Антонов в пятницу вручит верительные грамоты президенту Дональду Трампу. Об этом сообщил в четверг корреспонденту ТАСС пресс-секретарь посольства России в США Николай Лахонин.

Как ранее заявил корреспонденту ТАСС высокопоставленный сотрудник Совета национальной безопасности при Белом доме, "мы с нетерпением готовимся приветствовать его [Антонова] в Белом доме на следующей церемонии вручения верительных грамот".

Антонов, прибывший в Вашингтон 31 августа, сменил на посту главы российской дипмиссии Сергея Кисляка, завершившего командировку 22 июля. Президент России Владимир Путин назначил Антонова послом в США 21 августа, освободив от должности заместителя министра иностранных дел.