Рябков обсудил с представителем ОЗХО расследование случаев применения химоружия в Сирии

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков обсудил с главой Совместного механизма Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ООН по расследованию случаев применения химоружия в Сирии (СМР) Эдмундом Мюле дальнейшие действия в установлении фактов применения отравляющих веществ в этой арабской стране. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на официальном сайте МИД РФ.

"Одним из неотъемлемых элементов этой работы, по убеждению российской стороны, должно стать посещение экспертами СМР Хан-Шейхуна [город в провинции Идлиб], а также авиабазы Шайрат, на которой якобы складировался примененный в Хан-Шейхуне зарин", - говорится в сообщении российского дипведомства.

По информации МИД РФ, с российской стороны была особо подчеркнута "необходимость проведения высокопрофессионального, непредвзятого и деполитизированного расследования данных и иных эпизодов", связанных с применением отравляющих веществ в Сирии.

Накануне комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии обвинила Дамаск в применении химоружия. В опубликованном в среду в Женеве докладе утверждается, что такое оружие применялось, в частности, в Хан-Шейхуне 4 апреля этого года. Согласно заключению экспертов ОЗХО, был распылен зарин или подобный ему ядовитый газ.

По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. В Вашингтоне обвинили Дамаск в применении химического оружия, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому в провинции Хомс.

22 августа в МИД РФ выразили озабоченность в связи с тем, что США фактически от имени международного сообщества безапелляционно обвинили официальный Дамаск в использовании химоружия в Хан-Шейхуне. В Москве не исключают, что последние заявления Вашингтона с обвинениями Дамаска в применении отравляющих веществ пишутся с прицелом на возможное усиление вмешательства во внутрисирийские дела. В МИД РФ констатируют, что Вашингтон вновь пытается использовать события в Хан-Шейхуне для оправдания своего удара в ночь на 7 апреля по территории Сирии, совершенного в обход СБ ООН и в нарушение норм международного и гуманитарного права.