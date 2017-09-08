Главы МИД России и Франции обсудят в Москве ситуацию в Сирии, Ливии и на Украине

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Франции Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан обсудят в пятницу перспективы взаимодействия применительно к ситуации в Сирии, Ливии и на Украине. Как сообщили в МИД РФ, глава французского внешнеполитического ведомства прибудет в российскую столицу с визитом в развитие договоренностей, достигнутых 29 мая в ходе переговоров в Версале между президентами двух стран Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном, и в продолжение состоявшихся 20 июня в Москве и 6 июля в Париже встреч министров иностранных дел.

Сирия, Ливия и Украина

На встрече будут затронуты актуальные международные темы, отметили в МИД РФ накануне визита.

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Как ожидается, особое внимание стороны уделят возможности взаимодействия двух государств применительно к ситуации в Сирии, Ливии и на Украине.

"Франция всегда была и остается важным партнером России, - подчеркнули в дипведомстве. - Наши страны - постоянные члены Совета Безопасности ООН, и в этом качестве они несут особую ответственность за поддержание международной безопасности и стабильности. Совместные усилия двух государств способны существенно снизить напряженность как в европейских делах, так и в более глобальном плане, не говоря уже о многих региональных кризисах, в урегулирование которых так или иначе вовлечены Россия и Франция".

Двусторонние отношения

В последнее время наметилась позитивная динамика в развитии торговых связей двух стран: по итогам 2016 года по сравнению с 2015 годом российско-французский товарооборот увеличился на 14,1% до $13,3 млрд. Рост продолжается и в 2017 году: в первом квартале он составил 21,8%, достигнув $5,9 млрд. В январе 2016 года возобновил работу российско-французский Совет по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам. Его очередное заседание прошло в Париже 14 марта 2017 года, следующее планируется провести в Москве в конце текущего года.

Стабильно увеличивается объем накопленных французских инвестиций в Россию. По итогам 2016 года он вырос на 43,9% с $10 млрд до $14,4 млрд.

"Деловые круги двух стран выражают заинтересованность в продолжении сотрудничества и выправлении негативных тенденций, связанных с санкционным давлением ЕС, - обратили внимание в МИД РФ. - Ни одна из порядка 500 французских компаний за последние три - четыре года не ушла из России, ни один крупный совместный проект не был свернут".

Диалог вопреки разногласиям

"Народы России и Франции всегда испытывали глубокую взаимную симпатию, основанную на их исторической и культурной общности, - подчеркнули в российском дипведомстве. - Не случайно 29 мая с. г. в Версале президент Франции Макрон выступил с инициативой по созданию постоянной структуры двустороннего взаимодействия гражданских обществ - российско-французского форума "Трианонский диалог". В ходе предстоящих переговоров министры продолжат работу над этим проектом".

Неделю назад в интервью журналу Le Point Макрон подчеркнул важность развития диалога с Россией, несмотря на различие в позициях по украинскому вопросу. "По Украине мы придерживаемся абсолютно разных подходов, - сказал он. - Но мы договорились о диалоге между гражданскими обществами". Кроме того, по словам Макрона, у Парижа и Москвы "есть согласие по политике в области климата", в которой Россия, как он считает, "готова поддержать" Францию.