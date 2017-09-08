Россия зафиксировала восемь нарушений режима перемирия в Сирии за сутки

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российские наблюдатели зафиксировали в Сирии за сутки восемь нарушений режима прекращения огня, турецкие - два. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксированы восемь случаев стрельбы в провинциях Алеппо и Дамаск. Турецкой частью представительства зафиксировано два нарушения в провинции Дамаск. Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная", - говорится в документе.
Большинство случаев стрельбы установлены в районах, подконтрольных боевикам запрещенных в России террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство".
В течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведены две гуманитарные акции: в населенном пункте Альмахруса провинции Хама и районе Ирлик восточной провинции города Алеппо школьникам подарены 275 ранцев, сообщили в Минобороны РФ.
Кроме того, по линии ООН проведены две гуманитарные акции: в населенные пункты Ярмук провинции Дамаск, Кафер-Хая провинции Идлиб доставлены продукты и медикаменты, общий вес груза - 50 тонн. Медицинскую помощь в течение суток получили 29 жителей, всего медицинскую помощь получили 55415 жителей.