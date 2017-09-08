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В Барнауле голосующих досрочно попросят подтвердить, что их не будет в городе 10 сентября

Политика
8 сентября, 10:44 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 8, сентября. /ТАСС

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова поручила Александру Киневу проконтролировать подсчет голосов на выборах в Барнаульскую гордуму

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Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова

© Владимир Гердо/ТАСС

БАРНАУЛ, 8 сентября. /ТАСС/. Участковым избирательным комиссиям в городе Барнауле (Алтайский край) необходимо просить у граждан, желающих проголосовать досрочно, документы, подтверждающие, что голосовать 10 сентября они не смогут. Об этом сообщил в пятницу журналистам член ЦИК РФ с правом решающего голоса Александр Кинев, прибывший в регион, чтобы разобраться в причине высокой явки на досрочном голосовании в городе.

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Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова обратила внимание на подозрительно высокий процент проголосовавших досрочно на выборах депутатов Барнаульской гордумы (3,9% по состоянию на 7 сентября) и поручила проконтролировать подсчет голосов. По словам Памфиловой, ЦИК всегда настороженно относится к ситуациям, когда количество досрочно проголосовавших превысило 1%. Высокую явку краевой избирком объяснил тем, что 10 сентября не смогут проголосовать из-за рабочего дня сотрудники ряда служб, а жители голосуют досрочно, поскольку в выходной день уезжают на дачи.

"Мы бы очень хотели, чтобы к досрочному голосованию допускались только те, кто имеет уважительные причины: если ты отбываешь в отпуск, у тебя должен быть приказ об отпуске, если ты отбываешь в командировку, у тебя должно быть командировочное удостоверение. Мы будем рекомендовать представителям избиркомов просить предъявлять подтверждающие документы при осуществлении права на досрочное голосование. Важно, чтобы никто своим правом не злоупотреблял", - сказал Кинев.

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По словам представителя ЦИК, решение о досрочном голосовании принимают участковые избирательные комиссии. В случае если повод для голосования вызывает сомнения, они могут вынести этот вопрос на заседание комиссии, и та примет решение - положительна ли причина, и нужны ли подтверждающие документы. Итоги досрочного голосования в Барнауле проверят после выборов. Кинев отметил, что если результаты досрочного голосования покажут, что преимущество получила какая-то партия или кандидат, это станет свидетельством того, что досрочное голосование было спланированной акцией.

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Персоны
Памфилова, Элла Александровна
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Россия
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