Новый посол Франции прибыла в Москву

Росреестр зарегистрировал "Зарядье" и "Лужники"Москва 8 сентября, 10:46
В Барнауле голосующих досрочно попросят подтвердить, что их не будет в городе 10 сентябряПолитика 8 сентября, 10:44
"Что произошло": главные отрывки из новой книги Хиллари КлинтонМеждународная панорама 8 сентября, 10:35
Бой Мэйуэзер - Макгрегор установил рекорд по количеству проданных трансляций в БританииСпорт 8 сентября, 10:10
480 фактов о Москве в новом спецпроекте ТАСС ко Дню городаНовости агентства 8 сентября, 10:06
Сайт ТАСС подготовил спецпроект к 870-летию МосквыОбщество 8 сентября, 10:00
Колобков надеется на продуктивное сотрудничество с новым президентом МПК ПарсонсомСпорт 8 сентября, 9:49
Губернатор Флориды приказал эвакуировать сотни тысяч человек из-за урагана "Ирма"Происшествия 8 сентября, 9:27
Соколов: замена транспортного налога на экологический сбор обсуждается только экспертамиЭкономика и бизнес 8 сентября, 9:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Новый посол Франции в РФ Сильви Берманн вручила в пятницу в российском МИД копии верительных грамот.
Как сообщили на Смоленской площади, заместитель министра иностранных дел России Алексей Мешков пожелал дипломату успехов "в выполнении ее ответственной дипломатической миссии, направленной на укрепление российско-французских связей в самых разных областях".
"В ходе беседы было подтверждено обоюдное стремление продолжать открытый и доверительный диалог по всем ключевым темам современной повестки дня, а также содействовать развитию двусторонних отношений на уровне, соответствующем традициям дружбы и сотрудничества, всегда выгодно отличавшим наши страны", - отметили в диппредставительстве.
63-летняя Сильви Берманн является карьерным дипломатом. Ранее она возглавляла диппредставительства Франции в Китае и Великобритании. В 80-е годы Берманн была сотрудником посольства в Москве.