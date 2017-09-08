Новый посол Франции прибыла в Москву

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Новый посол Франции в РФ Сильви Берманн вручила в пятницу в российском МИД копии верительных грамот.

Как сообщили на Смоленской площади, заместитель министра иностранных дел России Алексей Мешков пожелал дипломату успехов "в выполнении ее ответственной дипломатической миссии, направленной на укрепление российско-французских связей в самых разных областях".

"В ходе беседы было подтверждено обоюдное стремление продолжать открытый и доверительный диалог по всем ключевым темам современной повестки дня, а также содействовать развитию двусторонних отношений на уровне, соответствующем традициям дружбы и сотрудничества, всегда выгодно отличавшим наши страны", - отметили в диппредставительстве.

63-летняя Сильви Берманн является карьерным дипломатом. Ранее она возглавляла диппредставительства Франции в Китае и Великобритании. В 80-е годы Берманн была сотрудником посольства в Москве.