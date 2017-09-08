Шойгу призвал МККК срочно нарастить объемы гуманитарной помощи Сирии

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Рф генерал армии Сергей Шойгу в своем письме на имя главы Международного комитета Красного Креста (МККК) Петера Маурера призвал эту организацию срочно увеличить объем гуманитарной помощи, направляемой в Сирию. Об этом сообщили в пятницу в российском военном ведомстве.

Послание было передано в пятницу начальником Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майором Александром Кшимовским директору Управления по оперативной деятельности МККК Доминику Штилхарту.

"Шойгу призвал МККК срочно нарастить объемы гуманитарной помощи, принять самое активное участие в восстановлении разрушенных домов, школ, больниц, объектов инфраструктуры и предпринять все усилия по всестороннему содействию сирийскому народу", - сообщили в Минобороны РФ.

"В документе отмечается, что с созданием зон деэскалации в Сирии обстановка в стране значительно улучшилась, начали функционировать Комитеты национального примирения, которые уже сегодня создали условия для налаживания мирной жизни", - отметили в военном ведомстве.

В письме также сообщается, что террористами разрушены тысячи жилых домов, школ, медучреждений, заводов, объектов жизнеобеспечения.

По мнению министра, срочные меры по оказанию гуманитарной помощи народу Сирии "будут реально способствовать скорейшему восстановлению мирной жизни в стране, снижению страданий ее граждан и созданию условий для возвращения сотен тысяч сирийских беженцев в свои дома".