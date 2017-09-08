Захарова не исключила, что ФБР может готовить провокацию в генконсульстве РФ

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила, что остающиеся в генконсульстве РФ в Сан-Франциско сотрудники ФБР могут с целью провокации подбросить компрометирующие Россию документы.

"Не попытка ли это американских спецслужб устроить антироссийскую провокацию и вообще, возможно, либо подбросить в здание компрометирующие материалы, либо потом их каким-то образом найти. Потому что то, что они сейчас делают, - мы не имеем об этом ни малейшего представления", - сказала она.

"Загружена специальная аппаратура, техника, производятся какие-то работы, - продолжила Захарова. - Об этом, естественно, никто никого не информирует".

По информации Москвы, "за всем тем, что происходит сейчас в отношении российских дипломатов, стоят сотрудники американских спецслужб и непосредственно ФБР", отметила официальный представитель МИД РФ. Она также напомнила, что "США как государство пребывания обязано уважать и охранять консульские помещения и консульский архив и не пытаться распорядиться документами в своих интересах".