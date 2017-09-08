Захарова: Россия разочарована игнорированием КНДР резолюций СБ ООН

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Москва разочарована игнорированием КНДР резолюций СБ ООН. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. При этом, по ее словам, санкционная политика в отношении Пхеньяна может привести к военной катастрофе или глобальному гуманитарному кризису в КНДР.
"Ситуация вокруг Корейского полуострова вновь резко обострилась после объявленного Пхеньяном 3 сентября испытания термоядерного взрывного устройства, - отметила дипломат. - Вызывает разочарование явное пренебрежение со стороны КНДР глобальным режимом нераспространения и соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН. Считаем чрезвычайно опасной продолжающуюся ускоренными темпами милитаризацию региона с обеих сторон под предлогом обеспечения собственной безопасности".