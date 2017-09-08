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Члены СПЧ будут наблюдать за голосованием 10 сентября в шести регионах России

Политика
8 сентября, 12:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС

Специалисты СПЧ соберут информацию о ходе избирательной кампании в Москве, Подмосковье, Томске, Севастополе, Ленинградской и Белгородской областях

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Мониторинговая группа по наблюдению на выборах Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в единый день голосования 10 сентября направит своих представителей в шесть российский регионов. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте СПЧ.

"Основными задачами правозащитников будут сбор объективной информации о ходе избирательных кампаний в субъектах РФ, а также предупреждение и урегулирование конфликтов, связанных с нарушением избирательных прав граждан. Члены Совета будут наблюдать за ходом голосования в Москве и Подмосковье, Томске, Севастополе, Ленинградской и Белгородской областях", - отмечается в сообщении.

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"Мы с Шаблинским (член президиума СПЧ Илья Шаблинский - прим. ТАСС) будем в Балашихе. Утром мы едем в избирательную комиссию района и берем у них список участков, поедем на ближайшие участки и будем следить за новостной летной, какие и где нарушения фиксируются в Подмосковье, будем выезжать на места", - приводятся в сообщении слова члена СПЧ Лилия Шибановой.

За выборами в Томске будет наблюдать Ирина Киркора, в Москве - Анита Соболева, Игорь Борисов и Александр Брод. Мария Большакова и Раиса Лукутцова посетят Белгородскую область, отметили в СПЧ. В Ленинградской области мониторинговую группу будет представлять Наталия Евдокимова, на участках в Севастополе - Максим Шевченко, отмечается в сообщении Совета.

День голосования

Единый день голосования 10 сентября охватит практически всю территорию страны: выборы разных уровней пройдут в 82 из 85 регионов России, исключения составят Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская область. В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней будет замещено порядка 36,7 тыс. мандатов. Кроме того, состоятся 230 референдумов местного уровня. Всего в выборах участвуют 42 партии и шесть общественных объединений, принять участие в голосовании смогут 46 млн человек, это около половины всех избирателей России.

Прямые выборы глав субъектов пройдут в 16 регионах: в Бурятии, Марий Эл, Карелии, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и Севастополе, для которого это первые в истории прямые выборы руководителя города. Выборы депутатов законодательных собраний пройдут в шести регионах: Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях.

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