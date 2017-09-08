РФ выступает за скорейшее проведение инспекции ОЗХО на химобъекте Рувага в Ливии

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Россия последовательно выступает за скорейшее проведение инспекции экспертами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) объекта по хранению химоружия Рувага в Ливии. Об этом в пятницу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Последовательно выступаем за скорейшее выполнение техсекретариатом Организации по запрещению химического оружия поручения исполсовета ОЗХО по неотложному проведению на Руваге полноценной инспекции для внесения окончательной ясности в данный вопрос, а также оказания этой стране помощи в планировании дальнейшей работы по оценке и ликвидации экологического ущерба, связанного с возможным разливом химикатов", - сказала Захарова.

Она подчеркнула, что на фоне предельной политизации западными странами сирийского химического досье, Москва "отмечает их полное безразличие к окончательному прояснению ситуации с утечкой 220 тонн токсичных химикатов с ливийского объекта по хранению химоружия Рувага".

Официальный представитель МИД РФ отметила, что положение в сфере безопасности в Ливии к настоящему времени улучшилось по сравнению с военно-политической обстановкой на момент вывоза в прошлом году с этого объекта химоружия в связи с переходом прилегающих к нему территорий под контроль Ливийской национальной армии. "Ее командование выразило готовность обеспечить безопасность инспекторов ОЗХО, - подчеркнула Захарова. - Полагаем, что техсекретариат этой организации во взаимодействии с ливийскими властями в Тобруке должен в самые сжатые сроки выполнить поручение исполнительного совета Организации. Проведение инспекции объекта Рувага силами экспертов ОЗХО позволит исключить любую возможность каких-либо спекуляций на тему так называемого "исчезновения" боевых отравляющих веществ и полностью закрыть этот вопрос".