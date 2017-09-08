Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РФ выступает за скорейшее проведение инспекции ОЗХО на химобъекте Рувага в Ливии

Политика
8 сентября, 12:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Москва отмечает "полное безразличие" западных стран к ситуации в стране на фоне предельной политизации сирийского химического досье

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Россия последовательно выступает за скорейшее проведение инспекции экспертами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) объекта по хранению химоружия Рувага в Ливии. Об этом в пятницу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Последовательно выступаем за скорейшее выполнение техсекретариатом Организации по запрещению химического оружия поручения исполсовета ОЗХО по неотложному проведению на Руваге полноценной инспекции для внесения окончательной ясности в данный вопрос, а также оказания этой стране помощи в планировании дальнейшей работы по оценке и ликвидации экологического ущерба, связанного с возможным разливом химикатов", - сказала Захарова.

Смотрите также

Химоружие в Сирии: откуда в стране появились запрещенные вещества

Она подчеркнула, что на фоне предельной политизации западными странами сирийского химического досье, Москва "отмечает их полное безразличие к окончательному прояснению ситуации с утечкой 220 тонн токсичных химикатов с ливийского объекта по хранению химоружия Рувага".

Официальный представитель МИД РФ отметила, что положение в сфере безопасности в Ливии к настоящему времени улучшилось по сравнению с военно-политической обстановкой на момент вывоза в прошлом году с этого объекта химоружия в связи с переходом прилегающих к нему территорий под контроль Ливийской национальной армии. "Ее командование выразило готовность обеспечить безопасность инспекторов ОЗХО, - подчеркнула Захарова. - Полагаем, что техсекретариат этой организации во взаимодействии с ливийскими властями в Тобруке должен в самые сжатые сроки выполнить поручение исполнительного совета Организации. Проведение инспекции объекта Рувага силами экспертов ОЗХО позволит исключить любую возможность каких-либо спекуляций на тему так называемого "исчезновения" боевых отравляющих веществ и полностью закрыть этот вопрос".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Страны
Ливия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Робот Вера принимает на работу. Российский стартап раздвинул границы использования искусственного интеллекта
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
19
Госдума завершила весеннюю сессию
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава МИД Франции предложил "добавить специй" в диалог с Москвой
2
Несколько эрмитажных котов пострадали из-за задымления
3
МИД Украины выразил протест РФ в связи с задержанием украинца Павла Гриба
4
В результате конфликта пассажиров на станции метро "Третьяковская" мужчина ранен ножом
5
Захарова: политика США в отношении России вызывает вопросы
6
В Иркутской области ребенок погиб на детской площадке
7
Пожар в подвале Эрмитажа ликвидирован
Темы дня
Новости партнеров
Реклама