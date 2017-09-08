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Захарова назвала необоснованным запрет на заход парусника "Крузенштерн" в порт Мариехамн

Политика
8 сентября, 12:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС

Официальный представитель МИД РФ отметила, что это решение "представляется тем более странным, что всего за несколько недель до этого данное судно заходило в финские порты Котка и Турку"

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Решение Финляндии о запрете захода российскому парусному судну "Крузенштерн" в расположенный на Аландских островах порт Мариехамн ничем не обосновано. Об этом в пятницу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"С сожалением приходится констатировать решение финских властей отказать учебно-парусному судну в заходе, он планировался 18-20 сентября, в порт Мариехамн на Аландских островах, несмотря на имеющееся приглашение администрации города, - сказала она. - Это ничем не обоснованное решение представляется тем более странным, что всего за несколько недель до этого данное судно заходило в финские порты Котка и Турку в рамках международной регаты парусных судов The Tall Ships Races. Жители Аландских островов лишились возможности воочию увидеть поистине легендарный четырехмачтовый барк, неизменно вызывающий широкий интерес у общественности в приморских городах по всему миру".

Информацию о запрете на посещение парусником порта на Аландских островах распространила 28 августа газета Hufvudstadsbladet. Генштаб сил обороны Финляндии не комментирует решение о запрете, сообщил ранее ТАСС представитель ведомства Ээро Кархуваара.

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Персоны
Захарова, Мария Владимировна
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