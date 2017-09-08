Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Региональные организации КПРФ выдвинут Зюганова кандидатом в президенты

Политика
8 сентября, 12:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС

Председатель ЦК КПРФ отметил необходимость "обсудить все возможные варианты, все возможные кандидатуры"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Все региональные организации КПРФ намерены выдвинуть лидера компартии Геннадия Зюганова кандидатом на пост президента РФ. Об этом сообщил в пятницу журналистам депутат Госдумы от КПРФ, глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников.

"Насколько мне известно, все региональные организации выдвигают председателя партии в качестве кандидата в президенты", - заявил он, отвечая на вопрос, каким образом результаты предстоящих 10 сентября выборов могут повлиять на решение партии о выдвижении кандидата на президентские выборы.

При этом он подчеркнул, что "партия обсуждает этот вопрос".

Ранее руководители общественных организаций, в том числе организации "Дети войны", депутат Госдумы Николай Арефьев предложили выдвинуть Зюганова кандидатом на пост президента РФ. Однако сам председатель ЦК КПРФ призывал соратников не торопиться с заявлениями о поддержке его кандидатуры. По его словам, необходимо "обсудить все возможные варианты, все возможные кандидатуры".

Выборы президента РФ должны пройти в марте 2018 года, избирательная кампания стартует в декабре этого года. Ранее о намерении баллотироваться уже заявили председатель ЛДПР Владимир Жириновский, основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский и руководитель "Фонда борьбы с коррупцией", блогер Алексей Навальный, которому, законодательство не позволяет участвовать в выборах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Единый день голосования - 2017
Персоны
Зюганов, Геннадий Андреевич Арефьев, Николай Васильевич Явлинский, Григорий Алексеевич Жириновский, Владимир Вольфович Калашников, Леонид Иванович (политик)
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Робот Вера принимает на работу. Российский стартап раздвинул границы использования искусственного интеллекта
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
19
Госдума завершила весеннюю сессию
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава МИД Франции предложил "добавить специй" в диалог с Москвой
2
Несколько эрмитажных котов пострадали из-за задымления
3
МИД Украины выразил протест РФ в связи с задержанием украинца Павла Гриба
4
В результате конфликта пассажиров на станции метро "Третьяковская" мужчина ранен ножом
5
Захарова: политика США в отношении России вызывает вопросы
6
В Иркутской области ребенок погиб на детской площадке
7
Пожар в подвале Эрмитажа ликвидирован
Темы дня
Новости партнеров
Реклама