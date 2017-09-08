Захарова: Киев препятствует встрече представителей РФ с задержанным россиянином

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Украинские власти препятствуют организации встречи между представителями генерального консульства России и задержанным ранее гражданином РФ Виктором Агеевым. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"С момента появления сведений о задержании украинскими компетентными органами гражданина России Виктора Агеева генеральное консульство России в Харькове предпринимает все возможные усилия для оказания ему помощи, - сказала она. - По вине именно украинских властей, нарушающих международно- правовые нормы и двустороннюю Консульскую конвенцию между Россией и Украиной от 15 января 1993 года, российским представителям до сих пор не удалось встретиться с гражданином РФ".

Официальный представитель МИД напомнила, что "с июля по настоящее время генеральное консульство трижды возобновляло такую просьбу (запрос на встречу с задержанным - прим. ТАСС), ссылаясь на соответствующие положения Консульской конвенции между Россией и Украиной, письменные обращения дублировались также и по телефону". "В целях организации оперативной защиты прав и интересов задержанного генкосульством установлен контакт с его адвокатом, - добавила она. - Однако адвокат, который был нанят матерью Агеева, заявил, что он не был допущен к подзащитному. Якобы задержанный отказался от его услуг и предпочел оставить государственного защитника, которого ранее назначило следствие".

По словам Захаровой, в ходе состоявшегося телефонного разговора с адвокатом Агеева, он отметил, что "последний раз встречался с российским гражданином в ходе следственных действий 21 августа". "Он оценил состояние здоровья подзащитного как удовлетворительное, при этом на просьбу сотрудника генерального консульства оказать содействие в передаче задержанному вещей и продуктов питания ответил отказом, - сказала она. - Кроме того [адвокат] сообщил, что не может помочь в организации встречи консульских должностных лиц с подзащитным".

По словам государственного защитника, в сентябре следственная группа предполагает передать дело российского гражданина в суд.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что "генеральное консульство информирует Светлану Агееву о предпринимаемых шагах". "Если этой информации не достаточно, либо это делается в той форме, которая ее не удовлетворяет, мы будем работать над этим и сделаем так, чтобы она получала исчерпывающую информацию и это было сделано оперативно, - сказала она. - Мы рассчитываем, что украинская сторона выполнит свои обязательства. МИД России со своей стороны прикладывает все усилия для защиты прав и интересов российского гражданина".