Москва выясняет цели инициируемой Францией контактной группы по Сирии

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Россия выясняет цели и состав участников инициируемой французской стороной контактной группы по Сирии.
Об этом заявил в пятницу специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов.
"Этот вопрос [о созыве контактной группы на Генассамблее ООН] еще не решен, - сказал Богданов. - Думаю, сейчас как раз будет обмен мнениями". "Будем разбираться, пока не совсем ясны цели, добавочная стоимость [группы], состав участников", - добавил спецпредставитель президента РФ.
Президент Франции Эмманюэль Макрон 29 августа заявил, что международная контактная группа по Сирии начнет свою деятельность во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.
Богданов также отметил, что встреча глав МИД РФ и Сирии Сергея Лаврова и Валида Муаллема состоится в рамках Генассамблеи ООН. "Конечно, будет встреча Сергея Лаврова с Валидом Муаллемом, также как и со многими другими министрами", - сказал Богданов.
Он также отметил, что спецпредставитель генсека ООН по Ливии Гассан Саламе прибудет в Москву в течение недели и может быть принят Лавровым.