Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Москва выясняет цели инициируемой Францией контактной группы по Сирии

Политика
8 сентября, 13:47 дата обновления: 8 сентября, 13:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС

Вопрос о созыве этой группы на Генассамблее ООН еще не решен, отметил замглавы МИД Михаил Богданов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Россия выясняет цели и состав участников инициируемой французской стороной контактной группы по Сирии.

Об этом заявил в пятницу специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов.

"Этот вопрос [о созыве контактной группы на Генассамблее ООН] еще не решен, - сказал Богданов. - Думаю, сейчас как раз будет обмен мнениями". "Будем разбираться, пока не совсем ясны цели, добавочная стоимость [группы], состав участников", - добавил спецпредставитель президента РФ.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 29 августа заявил, что международная контактная группа по Сирии начнет свою деятельность во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.

Богданов также отметил, что встреча глав МИД РФ и Сирии Сергея Лаврова и Валида Муаллема состоится в рамках Генассамблеи ООН. "Конечно, будет встреча Сергея Лаврова с Валидом Муаллемом, также как и со многими другими министрами", - сказал Богданов.

Он также отметил, что спецпредставитель генсека ООН по Ливии Гассан Саламе прибудет в Москву в течение недели и может быть принят Лавровым. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Богданов, Михаил Леонидович
Страны
Сирия Ливия Россия Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Робот Вера принимает на работу. Российский стартап раздвинул границы использования искусственного интеллекта
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
19
Госдума завершила весеннюю сессию
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава МИД Франции предложил "добавить специй" в диалог с Москвой
2
Несколько эрмитажных котов пострадали из-за задымления
3
МИД Украины выразил протест РФ в связи с задержанием украинца Павла Гриба
4
В результате конфликта пассажиров на станции метро "Третьяковская" мужчина ранен ножом
5
Захарова: политика США в отношении России вызывает вопросы
6
В Иркутской области ребенок погиб на детской площадке
7
Пожар в подвале Эрмитажа ликвидирован
Темы дня
Новости партнеров
Реклама