На региональные выборы в РФ приехали эксперты из 12 стран

Выбросы от новых мощных вспышек на Солнце не затронут Землю в ближайшие 2-3 неделиНаука 8 сентября, 14:05
Насколько хорошо вы знаете историю стадиона “Лужники”Спорт 8 сентября, 14:02
СК проводит проверку по факту обрушения стены кинотеатра на торговые ряды в БалашихеПроисшествия 8 сентября, 13:58
История выборов и назначений руководителей субъектов РФ. ДосьеБиографии и справки 8 сентября, 13:58
Силуанов в шутку предложил Москве дать взаймы деньги федеральному бюджетуЭкономика и бизнес 8 сентября, 13:43
Пожар в подвале Эрмитажа ликвидированПроисшествия 8 сентября, 13:30
Законодательство о выборах глав субъектов РФ. ДосьеБиографии и справки 8 сентября, 13:27
Рогозин предложил назвать Ка-52 для Египта "Нильским Крокодилом"Армия и ОПК 8 сентября, 13:21
Мединский: иск по делу реставраторов отозван в связи с погашением ущербаПроисшествия 8 сентября, 13:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Международные эксперты из 12 стран прибыли в Россию на региональные выборы, которые пройдут 10 сентября. Об этом сообщил в пятницу в Совете Федерации на встрече с экспертами председатель совета Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов.
Он пояснил, что международные эксперты не являются аккредитованными наблюдателями на региональных выборах в России, а просто знакомятся с нашей избирательной системой. "Вы не вмешиваетесь ни коим образом в процесс, вы просто можете своим опытным взором посмотреть, как здесь проходят выборы", - сказал Борисов.
Он также уточнил, что эксперты приехали, чтобы "создать определенную миссию для ознакомления с электоральными процедурами, как они у нас проходят".
"К нам приехали гости из 12 стран, большинство - это ближайшие к Москве соседи, страны Западной Европы, но есть и представители США, есть представители и Южной Кореи", - сказал Борисов, выразив благодарность всем, кто нашел время посетить Россию.
Борисов отметил, что российские НКО в преддверии выборов создали Ассоциацию наблюдателей, куда пригласили "абсолютно все профильные общественные организации, которые работают на выборах". Он напомнил, что создан специальный сайт этой Ассоциации, и эксперты смогут познакомиться с работой наблюдателей, в том числе в интернете.