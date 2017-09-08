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На региональные выборы в РФ приехали эксперты из 12 стран

Политика
8 сентября, 14:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС

Уточняется, что в регионах международные специалисты будут "знакомиться с избирательной системой"

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Международные эксперты из 12 стран прибыли в Россию на региональные выборы, которые пройдут 10 сентября. Об этом сообщил в пятницу в Совете Федерации на встрече с экспертами председатель совета Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов.

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Он пояснил, что международные эксперты не являются аккредитованными наблюдателями на региональных выборах в России, а просто знакомятся с нашей избирательной системой. "Вы не вмешиваетесь ни коим образом в процесс, вы просто можете своим опытным взором посмотреть, как здесь проходят выборы", - сказал Борисов.

Он также уточнил, что эксперты приехали, чтобы "создать определенную миссию для ознакомления с электоральными процедурами, как они у нас проходят".

"К нам приехали гости из 12 стран, большинство - это ближайшие к Москве соседи, страны Западной Европы, но есть и представители США, есть представители и Южной Кореи", - сказал Борисов, выразив благодарность всем, кто нашел время посетить Россию.

Борисов отметил, что российские НКО в преддверии выборов создали Ассоциацию наблюдателей, куда пригласили "абсолютно все профильные общественные организации, которые работают на выборах". Он напомнил, что создан специальный сайт этой Ассоциации, и эксперты смогут познакомиться с работой наблюдателей, в том числе в интернете.

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