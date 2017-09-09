Единый день голосования: пресс-конференция "Национального общественного мониторинга"

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ТАСС
В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная работе ситуационного центра Ассоциации наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" по наблюдению за ходом региональных выборов в России.
О мониторинге дня голосования, деятельности наблюдателей на 15 тыс. избирательных участках, работе ситуационного центра и параллельном подсчете голосов избирателей расскажут руководитель проекта "Россия выбирает" Елена Бабченкова, руководитель исполнительного комитета движения "Корпус "За чистые выборы" Алена Булгакова, координатор по взаимодействию с партнерами Ассоциации наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" Роман Коломойцев и депутат французского парламента, мэр города Бриенн-ле-Шато (Франция) Николя Дюик.
Ситуационный центр развернет работу на площадке DI Telegraph в единый день голосования, 10 сентября 2017 года.