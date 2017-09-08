Захарова: вопрос недвижимости РФ в Польше остается раздражителем в двусторонних отношениях

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Урегулирование вопросов с недвижимостью России в Польше возможно исключительно переговорным путем без односторонних решений. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вопрос о российской недвижимости в Польше остается одним из раздражителей в двусторонних отношениях, - сказала дипломат. - До настоящего времени из почти двух десятков объектов в стране, которыми в свое время располагал Советский Союз, официально перерегистрировано на Россию только три. Право использовать остальные [объекты] под разными предлогами оспаривается". "К сожалению, для изменения этой ситуации с целью склонить чашу весов в свою пользу польская сторона прибегает к механизму судебных решений по объектам российской недвижимости с требованием вернуть их в госимущество Польши, оплатить долги за бездоговорное использование и так далее", - обратила внимание официальный представитель дипведомства.

В Москве не могут признать правомочность этих вердиктов, которые не учитывают дипломатический статус этих объектов и законный путь приобретения, указала Захарова. "Как известно, они получены на основании двусторонних договоренностей времен СССР и ПНР, на основании которых Польша могла обзавестись аналогичным либо соизмеримым недвижимым имуществом, однако по каким-то причинам не воспользовалась своим правом, - продолжила она. - Консультации с Варшавой по данной проблеме, вопреки тому, что часто пишут, в частности в польской прессе, продолжаются, хотя они безусловно идут трудно, медленно, в силу различных подходов сторон".

"У нас также в национальном межведомственном формате ведется обсуждение этой сложной темы с целью выработки приемлемых развязок, включая возможность удовлетворения реальных имущественных потребностей загранпредставительств Польши в России", - добавила дипломат.

"Хотели бы еще раз подчеркнуть, что урегулирование такого проблемного вопроса и даже целой серии проблем, которыми являются вопросы дипломатической недвижимости, возможно исключительно переговорным путем без односторонних решений, - заявила Захарова. - Хотелось бы напомнить, что компенсация за уже имевшее место злоупотребление в отношении российских объектов в любом случае будет неотъемлемой частью конечных договоренностей".