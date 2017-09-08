Матвиенко: Москва ждет от Вашингтона конкретных мер для улучшения двухсторонних отношений

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НАЛЬЧИК, 8 сентября. /ТАСС/. Российская сторона приветствует заявления Вашингтона о желании прекратить продолжение политики "око за око" с Москвой, однако ждет конкретных действий, направленных на улучшение двухстороннего сотрудничества. Об этом журналистам сообщила в пятницу председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время рабочей поездки в Кабардино-Балкарию.
"Такие высказывания можно только приветствовать, и это правильные положительные сигналы с американской стороны, но это не вопрос веры. Такого рода заявления надо подкреплять конкретными делами. Мы посмотрим, когда будет возвращена незаконно изъятая дипломатическая собственность РФ, какие дальше будут шаги - дружественные или недружественные, готова ли американская сторона к диалогу. Мы неоднократно заявляли, Россия готова к диалогу", - сказала Матвиенко.
Как накануне заявила пресс-служба Госдепартамента, США не хотят, чтобы Москва и Вашингтон продолжили принимать меры друг против друга в сфере своих дипломатических отношений. "Мы не хотели бы продолжения этого своего рода дипломатического "око за око". Есть много сфер, где, как мы надеемся, мы могли бы сотрудничать", - сказала начальник пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт.
По словам главы Совета Федерации, от хорошего сотрудничества России и США зависит не только качество двухсторонних отношений, но также стабильность и мир во всем мире.
"У нас есть много тем для совместных действий и договоренностей. Пока мы можем только надеяться, но судить будем по делам", - отметила она.