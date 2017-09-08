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Москвичам разошлют 2,5 млн sms о выборах 10 сентября

Политика
8 сентября, 16:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС

Сообщения будут содержать приглашение прийти на выборы и ссылку на сайт Мосгоризбиркома, на котором можно узнать адрес своей участковой избирательной комиссии

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© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Московская городская избирательная комиссия разошлет 2,5 млн sms-сообщений с напоминанием о муниципальных выборах 10 сентября. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба избиркома.

"В преддверии выборов муниципальных депутатов Московская городская избирательная комиссия рассылает более 2,5 млн sms-оповещений", - говорится в релизе.

Такое же количество сообщений было разослано москвичам в прошлом году перед голосованием на выборах в Государственную думу, отметила пресс-служба.

Sms-cообщения будут содержать приглашение прийти на выборы и ссылку на сайт Мосгоризбиркома, на котором можно узнать адрес своей участковой избирательной комиссии. "Использование современных технологий позволит более качественно организовать процедуру информирования жителей столицы о предстоящих выборах. Москва в этих вопросах всегда идет в фарватере", - отметил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, которого цитирует пресс- служба.

Горбунов уточнил, что средства на проведение дополнительных мероприятий по информированию избирателей выделены из бюджета правительства Москвы дополнительно к средствам местных бюджетов, из которых ведется финансирование муниципальных выборов. За счет этих средств все избирательные участки будут оборудованы видеокамерами, камеры также установят и в помещениях территориальных избирательных комиссий. В качестве новшества будут использованы QR-коды для считывания протоколов участковых избирательных комиссий, сообщили в Мосгоризбиркоме.

На трети участков будут установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы).

Упреки в провале информационной кампании

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова 6 сентября заявила, что Мосгоризбирком провалил работу по информированию москвичей о выборах 10 сентября. Горбунов согласился с критикой ЦИК о слабом информировании жителей столицы и посетовал на то, что кандидаты заклеивают своими листовками плакаты избиркомов о времени и месте проведении голосования.

Уже 7 сентября он заявил, что москвичам будут рассылать sms с напоминанием о выборах.

Кроме того, Горбунов сообщил, что во всех округах Москвы вышли напечатанные на средства городского бюджета спецвыпуски окружных газет с информацией о выборах и адресами участковых избирательных комиссий.

В единый день голосования 10 сентября в Москве пройдут выборы советов депутатов в 125 районах - всех районах старой Москвы, кроме Щукина, и в городском округе Троицк в Новой Москве. В общей сложности по итогам голосования будет замещено 1502 мандата. По данным Московской городской избирательной комиссии, всего на выборы выдвинулось 8329 кандидатов - это представители 32 партий и самовыдвиженцы, регистрацию прошли 7665 кандидатов.

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Единый день голосования Единый день голосования - 2017
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Памфилова, Элла Александровна
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