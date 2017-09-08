Россия призвала экспертов ОЗХО посетить Хан-Шейхун и авиабазу в Шайрате

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Москва считает, что объективные выводы по химоружию в Сирии можно сделать только, если эксперты Организации по запрещению химического оружия посетят Хан-Шейхун и авиабазу в Шайрате.

Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.

"Мы убеждены, что только посетив и Хан-Шейхун (где якобы было применено химоружие 4 апреля - прим. ТАСС), и аэродром в Шайрате, с которого, как утверждается, взлетали самолеты с химическими боеприпасами, можно делать объективные выводы, - подчеркнул Лавров. - Абсолютно согласен с Жан-Ивом Ле Дрианом, что проблема химоружия - одна из приоритетных для нас и в Сирии, и в Ираке. Тем более, что есть достаточно свидетельств о наличии у ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство" - прим. ТАСС) доступа и к технологиям производства химических веществ кустарным способом, и даже к некоторым предприятиям, которые могут быть задействованы в этих целях".

"В отношении химоружия есть совместный механизм расследований, созданный ООН и Организацией по запрещению химоружия, который получил результаты анализов проб, проведенных в лабораториях, в том числе и во Франции, взятых в Хан-Шейхуне, - обратил внимание глава российского МИД. - Несмотря на то, что этот механизм прямо обязан расследовать конкретные эпизоды, мы никак не можем их [экспертов] направить на место инцидента и на тот аэродром".