МИД РФ: в пресс-релизе ООН по Ракке наблюдается циничное "жонглирование фактами"

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Пресс-релиз управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) по Ракке создает впечатление о причастности ВКС РФ к гибели там мирных жителей, это цинично. Об этом заявили в пятницу в российском внешнеполитическом ведомстве.
"В этом документе содержатся призывы верховного комиссара к участникам вооруженного конфликта проявлять максимальную заботу о гражданских лицах, осуждается использование террористами мирных жителей в качестве живого щита, приводится печальная статистика жертв среди населения, - напомнили в дипведомстве. - Однако обращают на себя внимание отдельные нюансы".
"Вслед за информацией, касающейся авиаударов возглавляемой США коалиции, в пресс-релизе приводится не относящаяся к проблематике деятельности упомянутой коалиции статистика о работе воздушно-космических сил [ВКС] России на территории Сирии, после чего сообщаются данные о жертвах среди гражданского населения в Ракке, - отметили в министерстве. - Тем самым создается впечатление о причастности российских ВКС к гибели там мирных жителей". "Цинизм подобного "жонглирования фактами" на этот раз превзошел все прежние политически ангажированные заходы УВКПЧ", - заявили в ведомстве.
"Надеемся, что управление, претендующее на роль объективного и беспристрастного подразделения секретариата ООН, впредь будет избегать манипулирования фактами и более ответственно подходить к подготовке подобного рода документов", - добавили в российском МИД.