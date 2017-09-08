ЦИК РФ разрешил протестировать новые КОИБы на двух участках в Подмосковье

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Центризбирком России разрешил провести тестирование комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов) нового поколения, которые по заказу избирательной комиссии Московской области изготавливает акционерное общество "Концерн "Автоматика", на двух избирательных участках в единый день голосования 10 сентября. Соответствующее решение было принято в пятницу на заседании ЦИК.

Ранее председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова сообщила журналистам, что АО "Концерн "Автоматика" обратилось в комиссию с предложением опробовать образцы новых КОИБов на двух избирательных участках. По словам Коноваловой, для этого необходима санкция ЦИК.

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"Предлагается разрешить Московской областной избирательной комиссии использовать в рамках дополнительных выборов в Московскую областную думу по Электростальскому одномандатному округу на двух избирательных участках данные комплексы в тестовом режиме, то есть с обязательным ручным пересчетом голосов", - зачитал проект постановления член ЦИК Антон Лопатин. Члены комиссии поддержали постановление.

Ранее сообщалось, что Мособлизбирком закупает за счет регионального бюджета 1 тыс. КОИБов. Конкурс выиграло акционерное общество "Концерн "Автоматика", которое входит в госкорпорацию "Ростех"; сумма контракта составляет 193,2 млн рублей. Московская городская избирательная комиссия заявляла о планах приобрести на средства городского бюджета 1,5 тыс. КОИБов. ЦИК РФ закупает к президентским выборам в 2018 году 4,5 тыс. комплексов обработки бюллетеней.

В единый день голосования 10 сентября в Московской области пройдет более 80 избирательных кампаний, в том числе довыборы депутата областной думы по Электростальскому одномандатному округу. В Подмосковье будут работать 1003 участковые избирательные комиссии.